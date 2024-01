chi sono i gemelli musicisti? età, carriera

Giovanni e Matteo Cutello sono due giovani musicisti di grande successo nel panorama musicale italiano. Questa sera, mercoledì 24 gennaio 2024, avranno l’opportunità di esibirsi come ospiti al programma musicale Via dei Matti numero 0, condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni su Rai Tre.

I due gemelli sono considerati delle vere promesse nel mondo del jazz. Hanno un talento straordinario e si stanno facendo conoscere sempre di più grazie alle loro performance apprezzate da pubblico e critica. La loro carriera è in continua ascesa e stanno conquistando il cuore degli appassionati di musica in tutto il paese.

Giovanni e Matteo sono nati nel 1998, quindi hanno attualmente 25 anni. Sono originari di Chiaramonte Gulfi, un piccolo paese in Sicilia. Sin da giovani hanno dimostrato una grande passione per la musica e un talento innato per il jazz. Sono stati definiti dal maestro Renzo Arbore come i futuri jazzisti italiani.

La loro avventura musicale è iniziata nella banda del loro paese, dove hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica le loro abilità musicali. Successivamente, hanno deciso di perfezionare i loro studi negli Stati Uniti, precisamente al Berklee College of Music di Boston. Qui hanno avuto modo di ampliare le loro conoscenze e migliorare le loro tecniche. Grazie a una audizione, hanno ottenuto una borsa di studio che ha permesso loro di frequentare un corso di laurea completo negli Stati Uniti nel 2017.

Il genere musicale che amano esprimere è il jazz. Entrambi i gemelli hanno un talento straordinario e una grande sensibilità musicale. Giovanni suona il sassofono, mentre Matteo si esibisce alla tromba. Sin da giovani hanno dimostrato una grande passione per la musica, iniziando a studiarla all’età di soli sette anni. A undici anni, sono stati invitati a suonare da Mathias Ruegg, direttore dell’Art Vienna Orchestra. Questa esperienza ha rappresentato un importante trampolino di lancio per i due gemelli, che hanno continuato ad esibirsi in diverse occasioni e festival jazz, anche a New York, ottenendo un grande successo.

La loro partecipazione al programma Via dei Matti numero 0 rappresenta un’importante opportunità per far conoscere al pubblico la loro musica. Sono pronti a regalare un momento indimenticabile di grande musica e emozioni.

In conclusione, Giovanni e Matteo Cutello sono due giovani musicisti italiani che stanno facendo parlare di sé nel mondo della musica jazz. Grazie al loro talento e alla loro passione, si stanno facendo strada nel panorama musicale italiano ed internazionale. La loro partecipazione al programma Via dei Matti numero 0 rappresenta un’importante tappa nella loro carriera, che sicuramente contribuirà a far conoscere ancora di più il loro talento al grande pubblico. Non resta che aspettare questa sera per godersi la loro performance e lasciarsi trasportare dalla loro musica coinvolgente e appassionata.

