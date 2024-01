Chiara Squaglia chi è: età, vita privata, carriera, Striscia la Notizia

Chiara Squaglia è una famosa inviata di Striscia la Notizia, un telegiornale satirico molto popolare in Italia. La sua lunga permanenza nel programma ha affascinato il pubblico, grazie alla sua abilità nel trattare servizi legati a tematiche politiche e sociali, arricchiti dalla sua vena satirica. Questo contribuisce al successo continuo del programma.

Nata a Lucca il 26 Maggio 1982, Chiara ha frequentato il Liceo Scientifico nella sua città natale. Dopo aver conseguito il diploma, ha deciso di trasferirsi a Roma per cercare nuove opportunità. A Roma, si è iscritta all’Università e si è laureata in Architettura con il massimo dei voti. Durante questo periodo, ha anche coltivato la sua passione per la recitazione, partecipando a uno stage sul set del film “Ti piace Hitchcock” di Dario Argento.

Successivamente, Chiara ha deciso di trasferirsi a Parigi per cercare fortuna. Qui ha trovato lavoro sia come architetto che come attrice teatrale. Nel 2008, è tornata in Italia e ha iniziato la sua carriera come inviata per un telegiornale toscano. In seguito, si è iscritta all’albo dei giornalisti e ha ampliato il suo repertorio artistico recitando in alcune fiction di casa Rai, come “Ho sposato uno sbirro due” e “Enrico Mattei – L’uomo che guardava al futuro”.

Nel 2010, Chiara ha deciso di trasferirsi a Milano per lavorare per la Mediaset. Qui ha avuto diverse opportunità nella sua carriera televisiva, tra cui la collaborazione con il noto Colonnello Giuliacci, che le ha permesso di consolidare la sua esperienza nel campo meteorologico. Nel 2013, Chiara ha debuttato nel mondo radiofonico, entrando a far parte di Radio Italia e interpretando il ruolo di Agnese Landini, moglie di Matteo Renzi, un famoso politico italiano.

Il successo di Chiara come inviata di “Striscia la Notizia” è iniziato nel 2015. La sua presenza dinamica e il talento versatile l’hanno resa una figura di spicco nel panorama dell’intrattenimento italiano. Nonostante la sua popolarità, Chiara ha sempre mantenuto la sua vita sentimentale riservata, mantenendo un velo di mistero attorno a questo aspetto della sua esistenza. Non ci sono tracce di possibili relazioni o fidanzati.

Nonostante abbia una carriera stabile e appagante come inviata televisiva, Chiara nutre il sogno di affermarsi come una rinomata attrice. Spera di calcare i prestigiosi palcoscenici del grande schermo accanto a attori di fama internazionale. È molto attiva sui social media, in particolare su Instagram (@ChiaraSquaglia), dove condivide numerosi scatti che la ritraggono durante le sue attività lavorative. Il suo profilo vanta una solida community di oltre 230mila followers, testimoni della sua popolarità e dell’interesse del pubblico nei confronti della sua carriera e vita quotidiana.

