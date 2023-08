Chiari: perseguitava la madre da anni, 60enne arrestato

E’ finito l’incubo per un’anziana donna a Chari, che per anni ha dovuto subire maltrattamenti e persecuzioni da parte del figlio. Finalmente l’anziana di 84 anni da oggi potrà essere più tranquilla, visto che il figlio di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile.

Chiari: la ricostruzione dei fatti

L’atto finale dei maltrattamenti alla povera anziana è avvenuto nella tarda serata di lunedì, anche se solo oggi la notizia è stata diramata dalle forze dell’ordine e dalle persone del luogo.

Lunedì sera è arrivata una chiamata di aiuto alla Centrale operativa di Chiari da parte di un clarense di 23 anni che aveva accolto nella propria casa l’anziana spaventata. La donna, infatti, dopo essere sfuggita dalle grinfie del figlio, è corsa dal vicino per rifugiarsi.

L’anziana donna ha raccontato al giovane vicino di essere stata minacciata di morte dal figlio con il quale divideva l’abitazione, che poi l’ha aggredita fisicamente, e questo andava avanti da anni.

Il giovane 23enne ha così deciso di chiamare i carabinieri, che accorsi sul posto hanno ascoltato la versione della donna, la quale ha dato maggiori spiegazioni dicendo che il figlio pretendeva 30 euro ed al rifiuto è scattato con una furia devastante prima minacciando la sua stessa madre e poi strattonandola.

Nonostante l’aggressione la donna è riuscita a scappare e rifugiarsi dal vicino ed ha poi continuato a raccontare che le violenze e le minacce andavano avanti da anni.

Il 60enne arrestato in casa

All’arrivo dei carabinieri il 60enne si trovava ancora in casa. Non ha opposto resistenza ed è stato accompagnato in caserma per tutti gli accertamenti di rito.

Affidata alle cure dei sanitari e portata in ospedale per gli accertamenti del caso, la donna è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni.

Il figlio, invece, già noto alle Forze dell’ordine per maltrattamenti, lesioni e atti persecutori nei confronti della madre, è stato arrestato. Dovrà rispondere di fronte al giudice del Tribunale di Brescia di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.