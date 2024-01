Cinque spezie sconosciute da utilizzare in cucina: ecco quali sono

Le spezie sono un elemento fondamentale della cucina, in quanto riescono a trasformare un piatto banale in una vera e propria esplosione di sapori. Sono un vero piacere per i sensi, un tocco di magia che rende i piatti indimenticabili.

Ci sono numerosi tipi di spezie che vengono utilizzate in cucina, dalle più comuni come la cannella e il pepe, alle meno conosciute come la curcuma e il cardamomo. Tuttavia, esistono alcune spezie eccezionali e poco note che meritano di essere scoperte.

Una di queste spezie è la Barberry, originaria della Persia. Questa spezia si presenta come una piccola bacca rossa o una mini uvetta e ha un sapore acido e aspro. Può essere utilizzata intera o tagliata a pezzetti, o anche mescolata ad altre spezie e utilizzata come condimento per secondi piatti a base di carne o pesce. Originariamente utilizzata solo nella cucina persiana, sta diventando sempre più popolare anche in Occidente.

Un’altra spezia poco conosciuta sono i Cascabel, dei peperoncini messicani. Il loro nome significa “piccole campane” in messicano, perché quando vengono mossi emettono un suono simile a campanelle o a un sonaglio per neonati. Il loro gusto è forte, ma non eccessivamente piccante, con piacevoli note agrumate. Possono essere utilizzati crudi o cotti come ingrediente segreto in una ricetta, aggiungendo un tocco piccante ma allo stesso tempo dolce e profondo.

I Cubeb sono delle bacche nere indonesiane che fanno parte della stessa famiglia del pepe, ma non sono piccanti. Hanno un sapore forte e profondo con un retrogusto di menta. Sono spesso utilizzate in insalate e secondi piatti di mare, mescolate ad altre spezie per aggiungere un tocco in più di sapore.

Un’altra spezia poco conosciuta sono i Grani del Paradiso, originari dell’Africa. Hanno essenzialmente lo stesso sapore del pepe nero, ma sono meno comuni e facilmente reperibili nei supermercati. Negli ultimi anni, molti chef, anche quelli stellati, hanno scoperto e utilizzato questa spezia come alternativa al pepe nero, per dare ai loro piatti un sapore diverso e meno intenso.

Infine, abbiamo i Mahlab, dei semi di ciliegia selvatica. Questa spezia è originaria della Siria e ha un sapore simile alle nocciole acerbe. Viene spesso utilizzata nella cucina siriana per dare un tocco di sapore ai biscotti o come parte di una miscela di spezie da aggiungere al caffè.

Queste spezie sconosciute sono solo alcune delle tante che esistono e che possono essere utilizzate in cucina per arricchire il sapore delle nostre ricette. Sperimentare con spezie diverse può essere un modo divertente per scoprire nuovi sapori e rendere i nostri piatti ancora più gustosi e interessanti. Quindi, perché non osare e provare qualcosa di nuovo la prossima volta che cucinate?

