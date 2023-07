Cividate Camuno: schianto in galleria chiusa la Statale 42

La strada Statale 42 è stata chiusa per un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio nella galleria Santo Stefano a Cividate Camuno.

Cividate Camuno: l’incidente in galleria

Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di uno schianto frontale che ha coinvolto due auto, un Suv Volkswagen T-Rok a bordo della quale viaggiava una coppia di 63enni diretta verso l’Alta Valle e un’Alfa Mito guidata da un giovane 18enne della zona, che procedeva in direzione opposta.

Sarebbe stata proprio la seconda vettura e cioè l’Alfa Mito, in conseguenza di quello che il conducente ha indicato come un probabile malore, ad aver invaso la corsia opposta all’interno del tunnel. Di lì il violento schianto.

Le condizioni del giovane non sembrano essere gravi, mentre peggio è andata alla coppia a bordo del Suv Volkswagen, perchè l’impatto è stato davvero violento e i due hanno riportato lesioni gravi anche se fortunatamente nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Nonostante questo sono stati entrambi trasferiti in eliambulanza presso gli ospedali di Bergamo e Brescia.

Ancora adesso sul luogo dell’incidente stanno operando sia le pattuglie della Polizia stradale sia i Carabinieri di Breno, oltre ai Vigili del Fuoco.

L’incidente ha provocato gravi danni anche alla viabilità, infatti è ancora chiusa la Statale 42 per poter effettuare i rilievi e per liberare la galleria dai due autoveicoli.

Velocità, stanchezza e poca attenzione alla guida sono le principali cause dei frequenti incidenti stradali che in questi giorni stanno flagellando l’Italia intera e sembra che a nulla servono gli appelli che le Istituzioni lanciano giorno dopo giorno.

Questa volta fortunatamente la tragedia è stata solo sfiorata, ma per pura fatalità, quando si arriverà al punto di guidare con prudenza per non mettere a repentaglio la propria vita e quella degli altri?