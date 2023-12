Claire Holt età, altezza, dove vive, marito, figli

Claire Holt è un’attrice e modella australiana, ora cittadina statunitense, con una carriera di successo. Nata e cresciuta a Brisbane, Claire ha sempre avuto una passione per la recitazione, nonostante avesse inizialmente deciso di studiare medicina. Ha scoperto la sua vera vocazione nel mondo dello spettacolo grazie a delle apparizioni in pubblicità e a una breve carriera da modella.

Il suo grande momento arriva nel 2006, quando viene scelta per interpretare il ruolo di Emma Gilbert nella serie televisiva “H2O”. Il successo della serie le apre le porte per altri ruoli importanti, come quello di Rebekah Mikaelson nella famosa serie “The Vampire Diaries” e nel suo spin-off “The Originals”. Claire dimostra tutto il suo talento e conquista il cuore dei fan in tutto il mondo.

Ma Claire non si limita solo alla televisione. Nel corso degli anni, ha anche affinato le sue abilità sul grande schermo, recitando in film come “Messengers 2 – L’inizio della fine” e “47 metri”, dove ha condiviso il set con grandi star come Mandy Moore e Matthew Modine.

La sua carriera continua a crescere, con nuovi progetti in arrivo. Nel 2021, fa ritorno nel ruolo amato dai fan di Rebekah Mikaelson nella serie spin-off “Legacies”. Inoltre, ha recentemente mostrato anche il suo talento nel campo della moda, collaborando con il brand Andie Swim per la creazione di una collezione di costumi da bagno.

Oltre al successo professionale, Claire ha avuto una vita sentimentale altrettanto movimentata. Ha avuto relazioni sia con il produttore televisivo Matt Kaplan, con cui ha avuto un breve matrimonio, che con l’immobiliarista Andrew Joblon, con cui si è sposata nel 2018.

Claire Holt è una donna talentuosa che ha dimostrato di avere molte abilità. Con la sua bellezza e il suo carisma, si è conquistata un posto nel cuore del pubblico di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di vedere quali avventure ci riserverà ancora in futuro!

Per quanto riguarda le informazioni personali, Claire Holt è nata il 11 giugno 1988 a Brisbane. Attualmente, non si conosce la sua residenza esatta. Claire Holt è alta 169 centimetri ed è madre di due figli: James Holt Joblon, nato il 28 marzo 2019, e Elle Madeline Holt Joblon, nata il 12 settembre 2020.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità e interagire con Claire Holt, è possibile visitare le sue pagine social. La sua pagina Facebook ufficiale è “Claire Holt Official”, mentre su Instagram è presente con il profilo “claireholt”. Su Twitter, è possibile seguirla su “claireholt”. Al momento, non è disponibile una pagina TikTok ufficiale.

In conclusione, Claire Holt è un’attrice talentuosa che ha saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo grazie alle sue interpretazioni indimenticabili. Nonostante il successo professionale, rimane una persona riservata sulla sua vita privata. Restiamo in attesa di scoprire quali nuove avventure ci riserverà in futuro!

