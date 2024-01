Claudio Amendola: età, carriera, vita privata, ex moglie, infarto

Claudio Amendola, un famoso attore italiano del cinema e della televisione, è molto apprezzato e conosciuto da numerosi fan che lo hanno seguito in film come “Vacanze di Natale” e serie come “I Cesaroni”. Vediamo più da vicino la vita di questo noto attore.

Amendola ha iniziato la sua carriera nel 1982, con la serie “Storia d’amore e d’amicizia”, per poi recitare in grandi successi cinematografici come “Vacanze di Natale” e “Ultrà”. Nel 1993, ha vinto un David di Donatello per il suo ruolo nel film “Un’altra vita”.

Negli anni 2000, è stato parte del cast di “Il partigiano Johnny” e successivamente di “Caterina va in città” nel 2003. Dal 2006 al 2014, Amendola ha interpretato il ruolo di Giulio Cesaroni nella serie televisiva “I Cesaroni”, che ha ottenuto un grande successo su Canale 5. Ha anche condotto il programma “Scherzi a parte”. Nel 2017, è tornato al cinema come regista del film “Il permesso – 48 ore fuori” e come attore in “Un gatto in tangenziale”. È stato anche giudice nel programma “Star in the Star” su Canale 5.

Amendola ha continuato la sua carriera come regista con la serie televisiva “Il patriarca”, che va in onda sempre su Canale 5, dove è anche protagonista. Nel 2022 ha recitato nel sequel “I cassamortari 2”. Nel 2023, è stato giudice nello show “Io Canto Generation”, trasmesso su Canale 5 e condotto da Gerry Scotti.

Claudio Amendola è nato a Roma ed è figlio degli attori e doppiatori Ferruccio Amendola e Rita. Prima di intraprendere la sua carriera televisiva, ha lavorato come commesso e manovale dopo le scuole medie. Si è sposato molto giovane nel 1983 con l’attrice e doppiatrice Marina Grande. La coppia ha avuto due figlie, Alessia nel 1984 e Giulia nel 1989.

Purtroppo, il matrimonio è terminato nel 1997 e poco dopo Amendola ha iniziato una relazione con l’attrice Francesca Neri, con la quale si è sposato nel 2010. Nel 1999 è nato il loro figlio Rocco. Tuttavia, anche questa relazione è giunta al termine nel 2022, quando l’attore ha annunciato la separazione dalla moglie dopo 25 anni insieme. Nel 2023, Amendola ha trovato la felicità con una nuova compagna di 15 anni più giovane di lui, Giorgia, che lavora come costumista.

Una curiosità sulla vita di Claudio Amendola riguarda un episodio accaduto nel settembre 2017, durante le riprese della fiction “Nero a metà”. L’attore ha avuto un infarto e ha raccontato successivamente che è stata la prontezza della moglie a portarlo immediatamente in ospedale dopo che si è lamentato di un dolore al petto.

In conclusione, Claudio Amendola è un attore italiano molto apprezzato e con una lunga carriera sia nel cinema che nella televisione. Ha recitato in numerosi film di successo e ha interpretato ruoli indimenticabili in serie televisive di grande popolarità. Nonostante alcune difficoltà nella vita personale, Amendola ha sempre dimostrato di essere un grande professionista e un talento di spicco nel panorama dell’arte italiana.

