Cole o Alex? Ecco con chi finisce Jackie nel libro Uno Splendido Errore

Il romanzo “Uno Splendido Errore” di Ali Novak ha un epilogo leggermente diverso rispetto alla serie TV, generando dibattiti tra i fan sul destino amoroso di Jackie. Al contrario della serie, nel libro Jackie confessa i suoi sentimenti a Cole, ma Alex ascolta accidentalmente la conversazione. Dopo un confronto, Alex e Jackie decidono di rimanere amici, lasciando aperta la possibilità di una relazione con Walter. Nel libro, Jackie parte temporaneamente per New York, ma mentre è in viaggio verso l’aeroporto, Cole si dichiara sotto la pioggia battente, promettendo di provare a stare insieme dopo l’estate. Questo finale è più definito rispetto alla serie, che lascia le cose in sospeso, consentendo lo sviluppo di un triangolo amoroso e potenziali conflitti futuri tra i personaggi. La creatrice della serie ha confermato che Alex e Jackie non si sono lasciati, ma le cose potrebbero cambiare a causa di ciò che accade con Cole. In conclusione, sia il libro che la serie presentano una lieve differenza nel finale riguardo alla scelta di Jackie tra Alex e Cole, con il libro che offre una conclusione più definita rispetto alla serie TV.

