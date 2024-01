Come far passare il mal di testa: ecco una nuova tecnica

Il mal di testa è un disturbo che affligge molte persone e può trasformare anche la giornata più bella in un vero incubo. Spesso, però, viene sottovalutato e si pensa che basti prendere un’aspirina per risolvere il problema. Tuttavia, è importante non sottovalutare il mal di testa e cercare di capire le sue cause.

Ci sono diverse ragioni che possono scatenare un mal di testa, come la tensione fisica, il freddo o un raffreddore. Ogni persona può essere colpita in modo diverso da questo fastidio e quindi è importante evitare di ricorrere immediatamente ai farmaci, che possono causare assuefazione. Inoltre, se si soffre di mal di testa per la maggior parte dei giorni, i farmaci potrebbero non essere la soluzione migliore.

Fortunatamente, esiste un metodo naturale per curare il mal di testa: la digitopressione. Questa tecnica si basa sulla medicina tradizionale cinese e consiste nel fare pressione su specifici punti del corpo per regolare il flusso di energie e liberare la mente dai blocchi che causano il mal di testa. La digitopressione può anche ridurre la tensione muscolare, migliorare la circolazione sanguigna e favorire il benessere generale dell’organismo.

Per utilizzare la digitopressione contro il mal di testa, basta premere con il pollice sinistro sulla parte interna dell’occhio sinistro, al confine tra il sopracciglio e il naso. Allo stesso tempo, con il pollice destro si preme sotto la nuca, appena sopra il collo. È importante mantenere una leggera pressione su questi punti per circa 15 secondi e nel frattempo fare respiri profondi per rilassare il corpo. Dopo i 15 secondi, ripetere l’operazione per altre due volte e poi passare all’altro lato del corpo. In questo modo, il mal di testa scomparirà in modo efficace.

