Come preparare il vero tè all’inglese: ecco il metodo corretto

Il Tea time, un rito antico e simbolico legato alla cultura anglosassone, è un momento di profondo legame con il tè. Preparare il tè all’inglese richiede alcune regole da seguire. È importante utilizzare foglie essiccate anziché bustine, preferibilmente varianti come l’Earl Grey. Si consiglia di utilizzare acqua poco mineralizzata e una teiera in porcellana per preservare il sapore del tè. Dopo aver scaldata la teiera con acqua calda, si aggiungono le foglie di tè e si versa l’acqua per l’infusione a una temperatura specifica, che varia a seconda del tipo di tè. Il tempo di infusione varia da 3 a 5-6 minuti, a seconda dei gusti personali. È importante mescolare le foglie prima di servire.

