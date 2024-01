La camomilla è un’infusione naturale che aiuta a rilassare mente e corpo, soprattutto se bevuta prima di andare a dormire. Tuttavia, è importante seguire i tempi di infusione corretti, che dovrebbero essere compresi tra 3 e 5 minuti. Infatti, lasciare l’infuso troppo a lungo può renderlo amaro e meno piacevole da bere, oltre a causare disturbi del sonno come l’insonnia, il nervosismo e l’ansia. Per ottenere i massimi benefici dalla camomilla, è consigliabile utilizzare acqua calda a una temperatura di 90°C e bere la bevanda senza aggiungere zucchero, preferendo eventualmente il miele. La camomilla ha numerosi benefici per la salute, tra cui proprietà calmanti, cura dei sintomi del raffreddore e sollievo per la pelle irritata o danneggiata. È consigliabile utilizzare fiori secchi di camomilla invece degli infusi già pronti per ottenere un effetto maggiore. Per preparare l’infuso, basta prendere due cucchiaini di fiori secchi di camomilla e versare l’acqua calda sui fiori, lasciandoli in infusione per 3-5 minuti. Durante l’infusione, è consigliabile coprire la tazza per mantenerla calda.

Continua a leggere su MediaTurkey: Come preparare una camomilla perfetta: il metodo della nonna