Come ti ammazzo il bodyguard: tutte le curiosità da conoscere

Il film “Come ti ammazzo il bodyguard” del 2017, diretto da Patrick Hughes, è una commedia d’azione che mescola abilmente momenti di divertimento e scene di violenza. Trasmesso in prima serata su Nove il 3 gennaio, offre un’esperienza cinematografica piacevole e non troppo seria.

La trama del film ruota attorno a un sicario che è anche un testimone chiave nella lotta contro un despota nordeuropeo. Questo testimone viene scortato da un guardia del corpo da Manchester fino al Tribunale dell’Aja. Nonostante i due si detestino, sono costretti a collaborare per combattere un nemico comune, dando origine a situazioni esilaranti e adrenaliniche.

Il cast del film presenta attori di grande calibro come Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Elodie Yung, Kirsty Mitchell, Joaquim de Almeida e Gary Oldman. Questi professionisti del cinema interpretano personaggi indimenticabili, contribuendo a rendere il film coinvolgente.

Tra le curiosità del film, va notato che la sceneggiatura è stata scritta da Tom O’Connor, mentre la fotografia è stata curata da Jules O’Loughlin. Le musiche del film sono state realizzate da Atli Örvarsson. “Come ti ammazzo il bodyguard” è una produzione di Campbell Grobman Films, Cristal Pictures, Millennium Films e Guardalo In TV, distribuita da Eagle Picture.

Il film ha ottenuto un notevole successo al botteghino italiano, incassando più di un milione di euro nelle prime due settimane di programmazione, con 517mila euro solo nel primo fine settimana. La visione del film è consigliata a un pubblico di spettatori dai 13 anni in su.

In conclusione, “Come ti ammazzo il bodyguard” è un film che intrattiene gli spettatori grazie alla sua combinazione di azione e commedia. La trama avvincente e il cast talentuoso rendono questa pellicola un must-see per gli amanti del genere. Conoscere gli aneddoti dietro le quinte del film permette di apprezzare ancora di più il lavoro dei professionisti che hanno contribuito alla sua realizzazione.

