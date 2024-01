cosa pensano veramente di te i tuoi colleghi di lavoro?

I nostri colleghi di lavoro spesso ci conoscono meglio di quanto pensiamo. Tuttavia, a volte è difficile avere un’idea chiara di come siamo percepiti all’interno dell’ambiente lavorativo. Un esercizio può aiutarci a capire meglio cosa pensano di noi. Immaginiamo di essere a capo di un importante progetto con una scadenza imminente. Purtroppo, si verifica un problema tecnico che ci costringe a ritardare la consegna. Abbiamo solo pochi minuti per calmarci il proprietario dell’azienda. Come reagiremmo?

Se scegliamo di chiedere scusa e impegnarci personalmente per completare il progetto al più presto, dimostriamo un carattere mite e moderato. I colleghi possono pensare che ci stiamo impegnando troppo e ci consigliano di rallentare, poiché non è garantito che questo sforzo extra verrà ricompensato in futuro.

Se invece suggeriamo di pagare straordinari ai dipendenti per rispettare la scadenza, dimostriamo una grande determinazione e astuzia. Siamo carismatici, irresistibili e considerati una guida e un punto di riferimento dai colleghi.

Se decidiamo di confermare le tempistiche ritardate, mandando a casa i lavoratori e riprendendo il nostro turno il giorno dopo, dimostriamo una preferenza per la comfort zone. Non amiamo le sorprese e pianifichiamo tutto nei minimi dettagli. I colleghi ci considerano seri e professionali, ma non ci affiderebbero la loro vita professionale.

È importante ricordare che queste descrizioni sono solo ipotetiche e basate su una situazione immaginaria. La realtà può essere molto diversa e dipende da vari fattori, come la relazione con i colleghi, l’esperienza e le competenze. Tuttavia, questo esercizio può aiutarci a riflettere su come potremmo essere percepiti e a individuare punti di forza e aree di miglioramento.

In conclusione, non possiamo sapere con certezza cosa pensano veramente di noi i nostri colleghi di lavoro. Tuttavia, possiamo cercare di essere consapevoli del nostro comportamento e delle nostre azioni per creare un ambiente positivo e collaborativo. La comunicazione aperta e la disponibilità a ricevere feedback possono aiutare a migliorare le relazioni con i colleghi e a costruire una buona reputazione. La percezione degli altri può variare e dipende da molteplici fattori. Quindi, dobbiamo cercare di essere noi stessi e dare sempre il massimo.

