Cosa succede quando mangiamo sempre ai soliti orari? Ecco la risposta dei nutrizionisti

Molti si chiedono se mangiare a orari prestabiliti sia una buona abitudine o solo una pratica sociale comune. Tuttavia, a differenza del sonno, che beneficia di una routine regolare per migliorare la qualità della vita e prevenire l’insonnia, non è necessario seguire orari fissi per i pasti.

Ciò significa che mangiare regolarmente a mezzogiorno e alle otto di sera è solo una tradizione, ma non necessariamente fa bene al nostro corpo. Mentre è obbligatorio pranzare a un certo orario in ufficio, a casa mangiare sempre agli stessi orari è solo un’abitudine sociale e non sempre corrisponde alle reali esigenze del nostro organismo. Seguire degli orari fissi per i pasti può distogliere la nostra mente dalla capacità di autoregolarsi.

Secondo i nutrizionisti, dovremmo organizzare i pasti in base alla fame e alle reali necessità del nostro corpo. Mangiare a pranzo anche se non si è molto affamati solo perché è l’ora abituale fa male al nostro corpo. Ignorare i bisogni del nostro corpo ci allontana da noi stessi.

Lo stesso vale per gli spuntini: se crediamo che mangiare ogni tre ore sia salutare, sbagliamo di grosso. Gli spuntini dovrebbero essere consumati solo quando abbiamo fame, non perché è l’ora dello spuntino o del tè con i biscotti alle cinque. Dopo un allenamento intenso in palestra, invece, è consigliabile fare uno spuntino per recuperare le energie perse. È importante capire il nostro corpo e non seguire ciecamente le convenzioni sociali sugli orari dei pasti principali.

Ogni individuo è unico e agisce secondo le sue regole. Dobbiamo quindi comprendere il nostro corpo e soddisfare le sue reali esigenze. Ci sono persone che mangiano molto durante un unico pasto a pranzo e poi si nutrono solo di spuntini per il resto della giornata. Altri, al contrario, spesso saltano il pranzo per mancanza di tempo o lavoro e consumano un unico pasto a cena.

Dobbiamo valutare se arriviamo affamati al pasto successivo o se ci sentiamo stanchi dopo il pasto principale, e migliorare le nostre abitudini di conseguenza. Secondo i nutrizionisti, la colazione rimane comunque il pasto più importante della giornata.

