Damiano scopre che Eduardo è tornato: anticipazioni su Un Posto al Sole del 28 dicembre

Nella prossima puntata di “Un posto al sole” che andrà in onda il 28 dicembre 2023 su Rai 3, ci saranno diverse novità nella trama. Antonio sarà preoccupato per l’intuizione di Manuel riguardo alla relazione tra Viola e Damiano. Nel frattempo, Eduardo e Clara faranno ritorno a Napoli. Renato, per non deludere Otello, chiederà a Raffaele un piccolo sacrificio. Durante una trasmissione radiofonica natalizia, le opinioni controcorrente di Micaela non saranno apprezzate da Filippo.

Nel prossimo episodio, Sabbiese dovrà affrontare le conseguenze delle sue minacce a Alberto. Nel frattempo, Damiano scoprirà che Eduardo è tornato a Napoli grazie a Rosa. Micaela avrà una difficile conversazione con Samuel, durante la quale si renderà conto che hanno visioni diverse della loro relazione. Mariella sarà sospettosa del comportamento eccessivamente premuroso di Serena nei suoi confronti e cercherà di scoprire cosa si nasconde dietro.

Per chi non riuscirà a seguire la puntata in diretta su Rai 3, sarà possibile guardarla in streaming su RaiPlay, la piattaforma di streaming della Rai. Sarà sufficiente registrarsi gratuitamente e accedere con le proprie credenziali. Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile trovare l’episodio cercando “Un posto al sole” nella barra di ricerca. In alternativa, sarà possibile recuperare gli episodi dopo la messa in onda televisiva attraverso l’opzione on demand.

In conclusione, nella puntata del 28 dicembre di “Un posto al sole” Damiano scoprirà il ritorno di Eduardo a Napoli. Gli amanti della soap opera avranno la possibilità di seguirlo in diretta su Rai 3 o in streaming su RaiPlay.

