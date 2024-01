Deadpool incontra il tenero Dogpool nella prima immagine ufficiale del terzo film

Deadpool 3, il terzo film della serie dedicata al famoso Mercenario chiacchierone, è uno dei più attesi dai fan della Marvel e dei supereroi. Dopo il grande successo del secondo capitolo, i fan si sono chiesti quando sarebbe stato rilasciato il terzo film. Finalmente, Ryan Reynolds ha annunciato che la data di uscita internazionale sarà il 26 luglio 2024.

Il film fa parte del Marvel Cinematic Universe (MCU) e sarà l’unico titolo dell’MCU a essere proiettato al cinema l’anno prossimo, a causa dello sciopero degli sceneggiatori che ha causato il posticipo degli altri film Marvel nel calendario Disney.

Per quanto riguarda la trama del film, al momento non sono ancora state rivelate anticipazioni ufficiali. È possibile che il terzo capitolo riprenda da dove ci siamo fermati nel secondo film e racconti una nuova avventura del supereroe e della sua squadra di mutanti.

Nel cast del film, vedremo nuovamente Ryan Reynolds nel ruolo di Wade Wilson/Deadpool. Non sono ancora stati confermati gli altri attori che hanno accompagnato la storia del mercenario nei film precedenti. Tuttavia, Ryan Reynolds ha rivelato che Hugh Jackman tornerà a interpretare Wolverine in Deadpool 3.

Gli sceneggiatori dei primi due film, Rhett Reese e Paul Wernick, torneranno anche per il terzo capitolo. Il regista Shawn Levy sarà alla guida del film, dopo aver già lavorato con Reynolds in The Adam Project e Free Guy.

Al momento non è stato rilasciato un trailer ufficiale di Deadpool 3. Tuttavia, è stata pubblicata una prima foto ufficiale tratta dal film sul profilo Instagram di Dogpool, il cagnolino adorabile che comparirà nel film.

Per quanto riguarda lo streaming del film, al momento non sono state fornite informazioni. Tuttavia, è probabile che Deadpool 3 venga proiettato nelle sale cinematografiche come i film precedenti.

In conclusione, i fan non vedono l’ora di assistere alle nuove avventure di Deadpool nel terzo capitolo della serie. Con Ryan Reynolds ancora nel ruolo del Mercenario chiacchierone e l’aggiunta di Hugh Jackman come Wolverine, il film promette di essere un successo. Non resta che aspettare ulteriori aggiornamenti sulla trama, il cast e la data di uscita italiana.

