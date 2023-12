Debby Ryan: età, fratello, vita privata e marito

Debby Ryan, una talentuosa artista americana, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo all’età di sette anni, apparendo in spot pubblicitari durante l’adolescenza. Ha guadagnato notorietà quando è approdata su Disney Channel, prima sulle scene teatrali e poi sullo schermo. Ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista nella produzione Disney “The Suite Life on Deck” dal 2008 al 2011, che le ha garantito una grande visibilità. Successivamente, ha interpretato il ruolo principale nella serie “Jessie” dal 2011 al 2015. Nel 2018, ha recitato nella serie Netflix “Insatiable”. Oltre alla sua carriera di attrice, Debby Ryan ha anche prestato la sua voce alla colonna sonora di vari progetti Disney e ha fatto parte della band “The Never Ending”. Debby Ryan è nata il 13 maggio 1993 a Huntsville, Alabama. Durante la sua giovinezza, ha vissuto in varie località europee a causa del lavoro itinerante di suo padre. Non ci sono stati scandali o chiacchiere sulla sua vita privata, tranne un episodio nel 2016 quando è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza. Attualmente è sposata con il batterista dei Twenty One Pilots, Josh Dun. Debby Ryan è molto presente sui social media e i suoi fan possono seguirlo su Facebook, Instagram, TikTok e Twitter. Nonostante qualche turbolenza nella sua vita privata, Debby Ryan è riuscita a mantenere una carriera di successo e ha trovato l’amore nel suo matrimonio con Josh Dun.

