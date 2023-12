DEMI LOVATO SI SPOSA! La cantante e Jordan Lutes sono fidanzati ufficialmente

La notizia del fidanzamento ufficiale tra Demi Lovato e Jordan Lutes è stata annunciata dalla stessa cantante sui suoi account social, suscitando entusiasmo tra i suoi seguaci su Instagram. La proposta di matrimonio è avvenuta il 16 dicembre, in un momento “personale e intimo”, con Jordan che ha presentato un anello solitario con un diamante a forma di pera. Successivamente, ha sorpreso Demi con una festa al Craig’s di Los Angeles, alla quale hanno partecipato amici intimi e familiari. Nel suo post, Demi ha espresso la sua felicità per poter sposare l’amore della sua vita, mentre Jordan ha dichiarato di sentirsi l’uomo più fortunato del mondo. Demi e Jordan hanno reso pubblica la loro relazione durante il trentesimo compleanno della cantante nel 2022. Prima di Jordan, Demi era stata fidanzata con Max Ehrich, ma la loro relazione si è conclusa nel settembre 2020. Non vediamo l’ora di scoprire quando si sposeranno e auguriamo loro il meglio per il loro matrimonio.

