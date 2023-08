Desenzano: rapinata gioielleria, bottino da 100 mila euro

Questa notte a Desenzano è stata rapinata una gioielleria, un colpo che ha fruttato ai malviventi un bottino di 100 mila euro.

Desenzano: rapinata la gioielleria New Old

Il tutto si è svolto questa notte intorno alle 4, quando in via Santa Maria a Desenzano sono state svuotate le vetrine della gioielleria New Old.

Il raid è stato velocissimo come hanno ripreso le videocamere di sorveglianza piazzate all’esterno del negozio. I malviventi ripresi dalle videocamere erano quattro ed hanno usato una tecnica molto diffusa, infatti hanno piazzato un’automobile davanti all’entrata del negozio e dopo aver forzato la saracinesca si sono intrufolati nella gioielleria New Old ripulendo le vetrine e gli scaffali, portandosi via orologi e altri oggetti di valore per una cifra stimata intorno ai 100 mila euro.

La stima dei danni al momento è comunque approssimativa, perchè gli oggetti di valore portati via una volta caricati nell’automobile che era all’esterno potrebbero valere anche di più, bisognerà attendere che il proprietario faccia un inventario per tirare le somme precise della rapina.

Intanto gli uomini del commissariato di Polizia di Desenzano e della Squadra Mobile della Questura di Brescia sono sulle tracce delle quattro persone inquadrate dalle videocamere anche se non sarà facile individuarle perchè avevano tutti il volto coperto e molto probabilmente l’auto usata era rubata.

E’ stato un colpo da professionisti del crimine quello compiuto alla gioielleria, perchè i malviventi hanno svaligiato le vetrine in pochissimi minuti e sono poi scappati altrettanto velocemente. Vista la velocità del colpo anche altri commercianti hanno adesso paura che per le vie di Desenzano possa aggirarsi una vera e propria banda criminale pronta a colpire ancora.

Sicuramente in questi giorni e soprattutto notti, saranno rafforzati i controlli per le strade da parte delle forze dell’ordine, che vogliono nel minor tempo possibile arrestare i quattro malviventi prima che ritornino in azione.