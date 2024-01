Difese immunitarie basse: ecco da cosa potrebbero dipendere

Se il tuo organismo si ammala frequentemente, vuol dire che le tue difese immunitarie sono deboli. La causa di questa debolezza è poco conosciuta. Se ti sei mai chiesto perché alcune persone non si ammalano mai, mentre altre hanno sintomi di influenza o raffreddore ogni mese, allora sei nel posto giusto.

La risposta è che tutto dipende dalle difese immunitarie. Le difese immunitarie agiscono come uno scudo: se sono forti ci proteggono dalle malattie, se sono deboli non riescono a difenderci e ci ammaliamo. Il punto è che poche persone sanno come mantenere alte e forti le difese immunitarie e quasi nessuno sa che dipendono da un unico fattore.

Molte persone pensano che in inverno per evitare di ammalarsi basta coprirsi bene e stare poco in giro. Ma questo non serve a molto: la debolezza o la forza delle tue difese immunitarie dipendono da altro. Le difese immunitarie basse fanno sì che ci ammaliamo frequentemente.

La motivazione non sta nel fatto che abbiamo preso due gocce di pioggia o che una persona vicina a noi sul tram tossisce. Le nostre difese immunitarie dipendono da un unico fattore. Vediamo insieme di cosa si tratta. Le nostre difese immunitarie dipendono dalle condizioni del nostro intestino.

Se l’intestino è sano e ha una flora batterica buona, avremo difese immunitarie forti. Al contrario, se l’intestino è popolato da batteri cattivi, avremo difese immunitarie deboli.

Più del 70% del nostro sistema immunitario dipende dal nostro intestino, che può stimolarlo, rafforzarlo o, al contrario, indebolirlo. Di solito, quando ci ammaliamo e abbiamo l’influenza, soffriamo anche di disturbi intestinali. Per evitare di ammalarsi spesso e mantenere una buona salute, è fondamentale rafforzare il nostro sistema immunitario.

Ci sono due modi principali per farlo: l’alimentazione e l’integrazione con i prebiotici adeguati. Esistono specifici ceppi di prebiotici che migliorano il microbiota intestinale e, di conseguenza, aiutano a rafforzare le nostre difese immunitarie. Per quanto riguarda l’integrazione con i prebiotici, è importante consultare il proprio medico per scegliere il prodotto più adatto al proprio caso.

Per quanto riguarda l’alimentazione, i cibi ricchi di vitamine, sali minerali e antiossidanti sono i migliori alleati del nostro sistema immunitario.

