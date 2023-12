Diletta Leotta si sbilancia sulla corsa Scudetto

Diletta Leotta, la nota conduttrice di Dazn, non ha paura di esprimere la sua opinione quando si parla di calcio. Dopo aver dato alla luce la sua primogenita, frutto della sua relazione con il portiere del Newcastle United, Loris Karius, è tornata al lavoro dimostrando di amare profondamente la sua professione e di voler trovare un equilibrio tra il suo ruolo di mamma e quello di professionista.

Diletta Leotta sembra riuscire benissimo a conciliare la sua vita di mamma con il suo amore per il calcio. Non solo si dedica al suo lavoro di inviata numero 1 di Dazn per la Serie A, ma continua a coltivare la sua passione per il calcio anche per diletto, oltre che per lavoro.

Essendo una delle massime esperte di Serie A, Diletta Leotta ha recentemente deciso di esprimere la sua opinione sulla corsa allo scudetto, un tema che interessa molto i tifosi. Quando le è stato chiesto chi tra Juventus e Inter fosse favorita, ha risposto senza esitazione.

“La rosa dell’Inter è superiore, ma credo che quest’anno la Juve abbia qualcosa in più. E poi le coppe tolgono energie e i bianconeri possono concentrarsi solo sul campionato. Mi diverte quello che Marotta chiama ‘il gioco del rimbalzino’, il palleggiarsi la responsabilità su chi deve vincere”, ha affermato Diletta Leotta.

Le sue parole hanno scatenato reazioni contrastanti tra i tifosi delle due squadre. Alcuni hanno apprezzato la sua opinione, mentre altri l’hanno criticata. Tuttavia, è innegabile che Diletta Leotta abbia una conoscenza approfondita del calcio e che le sue parole abbiano un certo peso.

La conduttrice ha anche sottolineato che le coppe internazionali possono togliere energie alle squadre, mentre la Juventus può concentrarsi solo sul campionato. Questo potrebbe rappresentare un vantaggio per i bianconeri nella corsa allo scudetto.

Ovviamente, le sue parole non rappresentano un verdetto definitivo sulla questione, ma è interessante sentire l’opinione di una persona che vive il calcio da così vicino. Diletta Leotta ha dimostrato di essere una professionista appassionata e le sue opinioni sul calcio sono sempre ben accolte dai tifosi.

In conclusione, Diletta Leotta si è sbilanciata sulla corsa allo scudetto, affermando che la Juve potrebbe avere qualcosa in più rispetto all’Inter. Le sue parole hanno suscitato diverse reazioni, ma è innegabile che abbia una grande conoscenza del calcio e che le sue opinioni siano sempre interessanti da ascoltare. Resta da vedere se le sue previsioni si avvereranno, ma nel frattempo possiamo solo sperare che abbia ragione.