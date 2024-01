Domenico Cuomo, chi è Cardiotrap in Mare Fuori 4: età, fidanzata, altezza, genitori, fratello, Instagram

Domenico Cuomo è un giovane attore che si è fatto notare per il suo ruolo di Gianni, noto come Cardiotrap, nella serie televisiva di successo Mare Fuori. Grazie a questa interpretazione, Cuomo ha raggiunto una grande popolarità, sia in Italia che all’estero.

Nato il 6 febbraio 2004 a Gragnano, in provincia di Napoli, Domenico Cuomo ha compiuto recentemente 20 anni. Sin da giovane ha dimostrato una grande passione per la recitazione e ha iniziato a formarsi presso il Laborart Centro Artistico di Gragnano.

La sua carriera ha avuto una svolta importante quando ha ottenuto un ruolo nella serie televisiva Gomorra, interpretando il personaggio di Cosimo quando era ancora molto giovane. In seguito, ha avuto un ruolo minore nella produzione Catch-22 di George Clooney.

Nella fiction italiana L’amica geniale, Cuomo ha interpretato il personaggio di Antonio, mentre al cinema ha debuttato nel 2020 nel film Alessandra – Un grande amore e niente più, nel quale ha interpretato il ruolo di Roberto durante l’adolescenza. Successivamente, ha preso parte al film Mimì – Il principe delle Tenebre nel 2023.

Nel 2020, Cuomo ha partecipato al primo provino per la serie Mare Fuori, inizialmente per il ruolo di Carmine, ma poi è stato scelto per interpretare Gianni, noto come Cardiotrap. Il personaggio di Gianni è stato descritto come una persona “finita” in un istituto a causa di una condanna legata a una rapina. Durante la serie, Gianni trova l’amore con il personaggio di Gemma ed è uno dei personaggi più sensibili e profondi della serie. Una delle scene più significative interpretate da Cuomo è stata la sua esecuzione del brano Sangue Nero, una vera e propria denuncia della violenza. Per la sua interpretazione in Mare Fuori, Cuomo ha vinto il Premio Culturale 2019 Magister Giovanni Ferrario.

Oltre a Mare Fuori, Cuomo ha preso parte a un episodio della serie Il commissario Ricciardi ed è stato nel cast della serie Un professore con Alessandro Gassmann.

Al di fuori della recitazione, Domenico Cuomo è un grande appassionato di animali e ha dichiarato di vivere con numerosi gatti, un pappagallo brasiliano e 4 cani. Sulla sua vita privata si sa poco, ma alcuni mesi fa ha dichiarato di essere single e sul mercato.

Con un’altezza di circa 180 cm, Cuomo ha anche un seguito di quasi 500 mila followers su Instagram, dove condivide foto e aggiornamenti sulla sua carriera e sulla sua vita quotidiana.

In conclusione, Domenico Cuomo è un talentuoso attore giovane che si è distinto per il suo ruolo di Cardiotrap nella serie Mare Fuori. Grazie a questa interpretazione e ad altri ruoli importanti, Cuomo ha conquistato una grande popolarità e ha dimostrato di avere un grande talento nel mondo della recitazione.

Continua a leggere su MediaTurkey: Domenico Cuomo, chi è Cardiotrap in Mare Fuori 4: età, fidanzata, altezza, genitori, fratello, Instagram