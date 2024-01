É sempre mezzogiorno | Ricetta arrosto di tacchino con cardi e patate di Fabio Potenzano

Con l’arrivo della stagione estiva, il rinomato chef palermitano Fabio Potenzano si prepara a accogliere molti turisti sull’amata isola, proponendo un delizioso secondo piatto salutare: l’arrosto di tacchino con cardi e patate.

Per preparare questa gustosa ricetta, avremo bisogno di alcuni ingredienti: 800 g di fesa di tacchino intera, 2 mazzetti di spinaci, 150 ml di panna, 2 spicchi d’aglio, un trito di carote, sedano e cipolla, 1 bicchiere di vino bianco, timo, salvia, sale e pepe. Per i cardi, necessiteremo di 2 cardi interi, 5 filetti di acciughe, 1 spicchio d’aglio, prezzemolo, 2 cucchiai di farina 00, mezzo limone e olio extravergine di oliva. Infine, per le patate, avremo bisogno di 600 g di patate, 1 spicchio d’aglio, rosmarino, timo, salvia e burro.

Per iniziare la preparazione dell’arrosto di tacchino, dobbiamo aprire la fesa a libro e batterla con un batticarne. Successivamente, dobbiamo salare e pepare la carne e mettere gli scarti in un mixer insieme alla panna, sale, pepe e timo. Frulliamo il tutto fino a ottenere una crema omogenea. A questo punto, dobbiamo spalmare la crema ottenuta sulla fesa di tacchino e distribuire gli spinaci lessati, strizzati e ripassati in padella con olio e aglio. Arrotoliamo la carne sul ripieno e chiudiamo con uno spago per formare un classico arrosto.

Prendiamo una teglia con carta forno e mettiamo alla base un trito grossolano di sedano, carota, cipolla, erbe aromatiche e uno spicchio d’aglio. Adagiamo sopra l’arrosto e mettiamo in forno caldo a 220°C per 15 minuti. Successivamente, bagniamo con il vino bianco e rimettiamo in forno, abbassando la temperatura a 100°C. Lasciamo cuocere per altri 35 minuti. Una volta cotto, preleviamo il fondo di cottura con tutte le verdure e frulliamo il tutto con un mixer ad immersione per ottenere una salsa.

Passiamo ora alla preparazione dei cardi. Iniziamo facendo soffriggere in padella un trito di aglio, prezzemolo e acciughe con un generoso filo d’olio. Puliamo i cardi, eliminando i filamenti con un pelapatate, e li facciamo bollire in abbondante acqua con farina 00 e succo di limone. Una volta che i cardi sono morbidi, li scoliamo e li disponiamo su un piatto, versando sopra il soffritto di aglio, prezzemolo e acciughe.

Per quanto riguarda le patate, dobbiamo pelarle e tagliarle a spicchi. Successivamente, le immergiamo in acqua bollente e, una volta che l’acqua riprende a bollire, le scoliamo e le mettiamo su una teglia distanziate tra di loro. Condiamo le patate con olio, aglio, rosmarino, fiocchi di burro, sale e pepe. Infine, le mettiamo a cuocere in forno caldo fino a doratura.

Per servire, tagliamo l’arrosto di tacchino a fette e accompagniamolo con la salsa ottenuta e i contorni di patate e cardi. Questo piatto è gustoso e salutare, perfetto per una cena estiva.

