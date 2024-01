É sempre mezzogiorno | Ricetta baccalà con purè di prezzemolo di Michele Farru

La ricetta proposta da Michele Farru, chef sardo di fama, ci porta nel cuore della magnifica Sardegna, dove possiamo immergerci nella tradizione culinaria isolana e scoprire un delizioso piatto di mare: il baccalà con purè di prezzemolo. Per preparare questa gustosa portata avremo bisogno di un filetto di baccalà dissalato, un porro, maggiorana, olio, sale e pepe. Per il purè di prezzemolo, invece, avremo bisogno di 30 grammi di foglie di prezzemolo, 75 ml di acqua, 70 grammi di patate lessate, 100 grammi di olio extravergine di oliva, mezzo spicchio d’aglio e sale. Inoltre, come accompagnamento al piatto, avremo bisogno di due limoni, 250 grammi di acqua, 60 grammi di zucchero e 60 grammi di glucosio.

La preparazione inizia con la rimozione della pelle dal filetto di baccalà, che poi viene tagliato a cubetti. Mettiamo il pesce in una padella ancora fredda con un filo d’olio, aggiungiamo il porro affettato finemente e la maggiorana. Accendiamo il fuoco, copriamo la padella e lasciamo cuocere per 8 minuti.

Nel frattempo, prepariamo il purè di prezzemolo. In un bicchiere da mixer, mettiamo le foglie di prezzemolo, l’aglio, le patate lessate tagliate a pezzetti, l’acqua e iniziamo a frullare con un mixer ad immersione, aggiungendo lentamente l’olio a filo. Aggiustiamo di sale secondo i nostri gusti.

Passiamo ora ai limoni canditi. In un pentolino, portiamo a ebollizione l’acqua con lo zucchero e il glucosio. Prendiamo i limoni e ricaviamo la parte gialla della scorza, che immergiamo nello sciroppo bollente. Copriamo il pentolino e lasciamo cuocere a fuoco lento per un’ora. Successivamente, peliamo la polpa dei limoni a vivo, ottenendo degli spicchi, e li uniamo alle scorze candite. Lasciamo bollire ancora per 5 minuti e poi scoliamo tutto.

Per servire il piatto, disponiamo il baccalà su un letto di purè di prezzemolo e aggiungiamo sopra i limoni canditi. Il risultato sarà una combinazione di sapori unica e irresistibile.

Per chi volesse vedere la preparazione di questa ricetta e molte altre, è possibile trovare i video del programma “È sempre mezzogiorno” su RaiPlay.

È importante sottolineare che questo articolo non proviene dal blog o dal sito ufficiale delle trasmissioni menzionate, ma ha lo scopo di essere un semplice “taccuino” in cui prendere nota degli ingredienti e delle procedure delle ricette più interessanti. Le immagini utilizzate sono prese dai siti ufficiali, dallo streaming e dai social network dei programmi televisivi, come ad esempio https://www.raiplay.it/.

In conclusione, la ricetta del baccalà con purè di prezzemolo di Michele Farru è un’ottima proposta per gustare un piatto di mare tipico della cucina sarda. Una combinazione di sapori autentici e genuini che vi faranno viaggiare attraverso la tradizione culinaria dell’isola. Buon appetito!

