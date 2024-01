É sempre mezzogiorno | Ricetta ciabattone delle fraschette di Fulvio Marino

Il ciabattone delle fraschette di Fulvio Marino è una gustosa specialità dello street food romano, presentata dallo chef durante la trasmissione televisiva “É sempre mezzogiorno”. Si tratta di un panino di dimensioni generose, perfetto per un pranzo ricco di sapore e golosità.

La ricetta richiede l’utilizzo dei seguenti ingredienti: 1 kg di farina di semola, 600 ml di acqua, 200 ml di acqua, 4 g di lievito di birra e 25 g di sale. La preparazione del ciabattone inizia mescolando la farina di semola con 600 ml di acqua in una ciotola. Questo composto deve poi riposare per circa 2 ore a temperatura ambiente, affinché gli ingredienti si amalgamino perfettamente.

Dopo il periodo di riposo, viene aggiunto il lievito di birra fresco sbriciolato e gran parte dell’acqua rimanente. Si impasta bene fino a far assorbire tutto il liquido. Successivamente, si aggiunge il sale e il resto dell’acqua, continuando ad impastare per alcuni minuti. L’impasto viene coperto e lasciato lievitare per circa 3 ore a temperatura ambiente, affinché possa crescere e sviluppare tutto il suo sapore.

Una volta che l’impasto è lievitato, viene diviso in due parti e si formano due pani di forma allungata. Sulla superficie dei pani vengono praticate delle incisioni superficiali, per permettere una migliore cottura. I pani vengono poi lasciati riposare per altri 30 minuti. Infine, vengono cotti nel forno preriscaldato a 200°C per circa 40 minuti, o finché non risultano dorati e croccanti.

Una volta cotti, i ciabattoni delle fraschette di Fulvio Marino sono pronti per essere gustati. Questi panini possono essere farciti con una vasta gamma di ingredienti a scelta, come affettati, formaggi, verdure o salse. La loro versatilità li rende adatti a soddisfare i gusti di ogni commensale.

Per coloro che desiderano provare la ricetta completa, è possibile trovare il video su RaiPlay, nella sezione dedicata alla trasmissione “É sempre mezzogiorno”. È importante ricordare che questo articolo è solo un riassunto della ricetta proposta da Fulvio Marino durante la trasmissione e non rappresenta il blog o il sito ufficiale del programma.

In conclusione, il ciabattone delle fraschette di Fulvio Marino è un’opzione deliziosa per chi cerca un pasto veloce ma gustoso. La sua preparazione richiede un po’ di tempo e pazienza, ma il risultato finale è sicuramente appagante. Sperimentare con diversi ingredienti per la farcitura può portare a combinazioni uniche e personalizzate, rendendo ogni ciabattone un’esperienza culinaria unica.

