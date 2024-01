É sempre mezzogiorno | Ricetta crackers al farro di Fulvio Marino

I crackers al farro sono uno spuntino gustoso e veloce da preparare. La ricetta proposta da Fulvio Marino, un famoso panettiere piemontese, è semplice e deliziosa. Per preparare questi crackers avrete bisogno di farina di farro bianco, acqua, olio evo, sale e semi misti per guarnire.

Per iniziare, mescolate la farina di farro con l’acqua e l’olio in una ciotola. Aggiungete il sale e lavorate il composto con le mani fino a ottenere un impasto omogeneo e compatto. Avvolgete l’impasto nella pellicola e lasciatelo riposare in frigorifero per almeno mezz’ora.

Trascorso il tempo di riposo, stendete l’impasto su un piano leggermente infarinato utilizzando un mattarello. La sfoglia dovrà avere uno spessore di circa 2-3 mm. Trasferite la sfoglia su una teglia foderata con carta forno e spennellate la superficie con un po’ d’acqua. Con una rotella, ritagliate dei quadrati o rettangoli e spargete sopra i semi misti o il sale grosso.

Infornate i crackers in forno caldo e statico a 180°C per circa 25 minuti, finché non saranno dorati e croccanti. Una volta cotti, spezzettate i crackers e lasciateli raffreddare.

I crackers al farro di Fulvio Marino sono pronti per essere gustati. Potete servirli come accompagnamento a un aperitivo o come semplice spuntino durante la giornata. La loro croccantezza e il sapore unico del farro renderanno ogni morso irresistibile.

Se volete vedere la ricetta completa di “É sempre mezzogiorno”, potete trovarla su RaiPlay, sul sito ufficiale del programma. Ricordatevi che questo articolo è solo un riassunto delle ricette più interessanti e non rappresenta il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni.

Non perdete l’opportunità di provare i crackers al farro di Fulvio Marino. Sono un’idea gustosa e salutare per una pausa golosa. Buon appetito!

