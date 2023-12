“É sempre mezzogiorno” ricetta di oggi 14 Dicembre 2023: Fritto misto alla genovese di Ivano Ricchebono

La ricetta proposta nel programma televisivo “É sempre mezzogiorno” di oggi, 14 dicembre 2023, è il Fritto Misto alla Genovese di Ivano Ricchebono, un famoso chef ligure. Per preparare questa deliziosa specialità sono necessarie abilità culinarie, ma con le giuste istruzioni chiunque può imparare. Di seguito troverai una dettagliata ricetta per creare un banchetto di fritto misto che stupirà e delizierà i tuoi ospiti.

Prima di iniziare, ecco i tempi di preparazione e cottura: la ricetta richiede complessivamente 1 ora e 15 minuti, di cui 45 minuti per la preparazione e 30 minuti per la cottura. La quantità degli ingredienti è pensata per 4 persone.

Passiamo ora agli ingredienti necessari per preparare il Fritto Misto alla Genovese secondo la ricetta di Ivano Ricchebono: 4 costolette di agnello, 4 fettine di vitella, 4 fette di vitellone, 4 petti di pollo, 1 carota, 1 cipolla, 2 carciofi, 100 g di cimette di cavolfiore, 1 mela, 8 foglie di salvia, 6 uova, 200 g di farina, 300 g di pangrattato, farina, acqua gassata e sale. Per il dolce: 100 g di farina, 600 ml di latte, 2 uova, 50 g di zucchero, scorza di limone e 3 litri di olio per friggere.

Passiamo ora al procedimento per preparare il Fritto Misto alla Genovese:

1. Iniziamo preparando il dolce: scaldiamo il latte con la scorza di limone. In un altro recipiente, lavoriamo le uova con lo zucchero e aggiungiamo la farina. Stemperiamo il composto con il latte caldo e riportiamo sul fuoco. Continuiamo a mescolare fino a che non bolle. Spegniamo il fuoco, versiamo il composto in una pirofila e copriamo con la pellicola a contatto. Lasciamo raffreddare in frigorifero. Una volta freddo, tagliamo il dolce a cubetti o rombi e lo impaniamo passandolo prima nella farina, poi nelle uova sbattute e infine nel pangrattato. Friggiamo fino a doratura.

2. Prepariamo la pastella mescolando l’acqua gassata o tiepida con un pizzico di lievito di birra e sale in una ciotola. Aggiungiamo gradualmente la farina, mescolando con una frusta, fino ad ottenere una pastella fluida e liscia. Passiamo le foglie di salvia nella pastella e friggiamole in olio bollente fino a doratura.

3. Passiamo le carni nella farina, poi nelle uova sbattute e infine nel pangrattato. Friggiamo in olio caldo e profondo fino a doratura. Scoliamo e saliamo prima di servire. Ripetiamo lo stesso procedimento con le verdure e la mela.

Ora che il nostro Fritto Misto alla Genovese è pronto, possiamo servirlo ai nostri ospiti. Questa ricetta può essere personalizzata aggiungendo diverse spezie o condimenti per dare un tocco personale. Si può considerare l’aggiunta di peperoncino o aglio in polvere alla farina per un tocco di piccantezza. In alternativa, si può provare a utilizzare un diverso tipo di farina come quella di riso o di mais per un gusto diverso e un fritto più croccante. Ricorda, la cucina è fatta anche per sperimentare e divertirsi!

In conclusione, il Fritto Misto alla Genovese di Ivano Ricchebono è una ricetta che richiede un po’ di abilità ma che può essere realizzata da chiunque seguendo le istruzioni dettagliate. Questo piatto sorprenderà e delizierà i tuoi ospiti, creando un banchetto indimenticabile. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: “É sempre mezzogiorno” ricetta di oggi 14 Dicembre 2023: Fritto misto alla genovese di Ivano Ricchebono