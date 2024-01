É sempre mezzogiorno | Ricetta focaccia dolce di Fulvio Marino

La focaccia dolce di Fulvio Marino è un delizioso dolce che può essere gustato durante i giorni più freddi dell’anno. Questa prelibatezza, preparata dal famoso panettiere piemontese, è ideale per scaldare il cuore e deliziare il palato.

Per realizzare la focaccia dolce di Fulvio Marino, sono necessari diversi ingredienti. Tra questi, troviamo 500 grammi di farina 0, 100 grammi di uova, 175 millilitri di acqua, 125 grammi di burro, 50 grammi di zucchero, 10 grammi di sale e scorza di limone.

Per iniziare la preparazione, si deve mettere la farina, il lievito di birra fresco sbriciolato, parte dell’acqua e le uova sbattute in una ciotola o nella planetaria. Si mescola il tutto con un cucchiaio fino a ottenere un impasto omogeneo. Successivamente, si aggiunge lo zucchero, il sale e l’acqua rimasta, e si impasta per alcuni minuti. Poi, si aggiunge il burro morbido a pezzetti, poco per volta, e si continua ad impastare fino a farlo assorbire completamente. Infine, si aggiunge la scorza grattugiata del limone per profumare l’impasto. L’impasto va coperto e lasciato riposare in frigorifero per almeno 4 ore.

Questo è solo un breve riassunto della ricetta. Per conoscere tutti i dettagli e il procedimento completo, si può visitare il sito ufficiale di RaiPlay, dove è possibile trovare anche il video della puntata di “È sempre mezzogiorno” in cui Fulvio Marino prepara la focaccia dolce. È importante sottolineare che questa ricetta è stata pubblicata il 22 gennaio 2024.

In conclusione, la focaccia dolce di Fulvio Marino è un dolce irresistibile che può essere gustato durante i giorni più freddi dell’anno. Grazie alla sua preparazione semplice e ai suoi ingredienti di qualità, questo dolce è in grado di riscaldare il cuore e deliziare il palato di chiunque lo assaggi. Se siete alla ricerca di una ricetta speciale da provare, non esitate a seguire quella di Fulvio Marino e a gustarvi questa squisita focaccia dolce.

