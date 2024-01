É sempre mezzogiorno | Ricetta focaccia ripiena di Daniele Persegani

La focaccia ripiena è una ricetta molto appetitosa e versatile che si può preparare in molte varianti diverse. Oggi vogliamo proporvi la ricetta della focaccia ripiena di Daniele Persegani, che è stata tratta dalla trasmissione “É sempre mezzogiorno”.

Per preparare questa deliziosa focaccia, avrete bisogno dei seguenti ingredienti: farina 00, uova, latte, lievito istantaneo per salati, formaggio grattugiato, olio extravergine di oliva, speck, brie, funghi sott’olio, sale, pepe e semi di sesamo.

Per quanto riguarda la preparazione, ecco i passaggi da seguire:

1. Iniziate sbattendo le uova in una ciotola insieme all’olio extravergine di oliva e al latte. Aggiungete la farina setacciata e il lievito istantaneo per salati, mescolando fino ad ottenere un composto omogeneo e senza grumi.

2. Aggiungete il formaggio grattugiato e un pizzico di sale. Se necessario, potete aggiungere un po’ di acqua frizzante per rendere l’impasto più fluido.

3. Imburrate e spolverizzate di pangrattato una tortiera. Versate metà dell’impasto sulla base della tortiera.

4. Distribuite sopra lo speck tagliato a pezzetti, i funghi sott’olio sgocciolati e il brie a pezzetti.

5. Coprite con l’impasto rimasto, livellando bene la superficie. Cospargete i semi di sesamo.

6. Infornate la focaccia in forno caldo e ventilato a 170°C per circa 45 minuti, o fino a quando risulterà dorata e croccante.

A questo punto, la focaccia ripiena di Daniele Persegani è pronta per essere gustata. Potete servirla come antipasto o come piatto unico per un pranzo leggero. L’abbinamento dei sapori del formaggio, dello speck e dei funghi rende questa focaccia davvero deliziosa e irresistibile.

Ricordatevi che potete trovare il video completo della ricetta di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay.

In conclusione, la focaccia ripiena è una ricetta molto versatile e deliziosa che può essere preparata in molte varianti diverse. La ricetta di Daniele Persegani propone l’uso di ingredienti come formaggio, speck e funghi, che rendono la focaccia ancora più gustosa. Seguendo i passaggi indicati, potrete preparare una focaccia croccante e saporita, perfetta da gustare come antipasto o come piatto principale. Vi invitiamo a provare questa ricetta e a lasciarvi conquistare dai suoi sapori unici.

