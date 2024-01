É sempre mezzogiorno | Ricetta involtini di rombo con guanciale e verdure di Gian Piero Fava

Nel giorno più triste dell’anno, Antonella e la sua squadra hanno una missione molto speciale: diffondere allegria e felicità. A collaborare con loro c’è Gian Piero Fava, un esperto chef che prepara un delizioso secondo piatto di pesce: gli involtini di rombo con guanciale e verdure.

Per preparare questa prelibatezza, sono necessari diversi ingredienti. Tra questi, troviamo 5 filetti di rombo, 10 fette di guanciale, 1 cipolla, 1 costa di sedano, 1 lime, fumetto di rombo, 4 fette di pane in cassetta, 2 alici, 4 capperi, pecorino grattugiato, prezzemolo, 4 fette di guanciale croccante e chips di topinambur. Per quanto riguarda le verdure, occorrono 250 g di zucca, 250 g di topinambur, 250 g di cavoletti di Bruxelles, 2 scalogni, timo, basilico e fumetto.

La preparazione degli involtini inizia con la mollica di pane raffermo. Questa viene inserita nel mixer insieme ai capperi, alle acciughe, al pecorino grattugiato e al prezzemolo. Il tutto viene frullato fino a ottenere una mollica verde e omogenea. Successivamente, si prendono i filetti di rombo e si distribuisce sopra di essi un pugnetto di mollica condita. Il pesce viene poi arrotolato sulla mollica e su di esso vengono posizionate 2-3 fette di guanciale, che vengono arrotolate anch’esse sull’involtino. Le estremità dell’involtino vengono intinte nella mollica.

In seguito, viene preparata una teglia con carta forno, nella quale verranno disposti i filetti di rombo. Sul fondo della teglia vengono messi dadini di sedano, petali di cipolla, un filo d’olio e timo. Gli involtini vengono posizionati sulla teglia e cotti in forno a 180°C per circa 15-20 minuti.

Nel frattempo, in una padella viene fatto soffriggere lo scalogno tritato insieme alla zucca e al topinambur tagliati a dadini e ad un generoso filo d’olio. Dopo 10 minuti, vengono aggiunti i cavoletti di Bruxelles, precedentemente sbollentati, e la cottura delle verdure continua.

Il fumetto di pesce viene scaldato e profumato con la scorza di lime. Successivamente, viene montato con un mixer ad immersione, aggiungendo olio a filo e alcune gocce di succo di limone. Il risultato finale sarà una sorta di maionese meno densa.

Gli involtini di rombo vengono serviti sulla spadellata di verdure, guarniti con il guanciale croccante e la salsa di fumetto preparata in precedenza. Questa gustosa e originale ricetta è stata tratta dal programma televisivo “È sempre mezzogiorno” e il video della sua preparazione è disponibile su RaiPlay.

È importante sottolineare che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale della trasmissione menzionata, ma ha lo scopo di riportare le ricette più interessanti come un “taccuino” culinario. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali dei programmi.

In conclusione, gli involtini di rombo con guanciale e verdure di Gian Piero Fava sono un piatto gustoso e originale che sicuramente porterà un po’ di allegria nella vostra giornata. Buon appetito!

