É sempre mezzogiorno | Ricetta lasagne ragù bianco e carciofi di Gian Piero Fava

Le lasagne ragù bianco e carciofi di Gian Piero Fava sono un piatto delizioso e appagante che sorprenderà i vostri palati. Questa ricetta, creata da un rinomato cuoco romano, richiede un po’ di tempo e dedizione, ma il risultato finale ne vale sicuramente la pena.

Per preparare le lasagne ragù bianco e carciofi, avrete bisogno di diversi ingredienti. Per la pasta, avrete bisogno di rucola, uova, farina 00, semola e un bicchiere di vino bianco. Per la fonduta, avrete bisogno di latte, brodo vegetale, burro, farina 00 e formaggio grattugiato. Per il ragù, avrete bisogno di vitello, polpa di maiale, sedano, carota, cipolla, brodo di carne, vino bianco, timo e rosmarino. Per i carciofi, avrete bisogno di carciofi, timo, cipolla, olio, sale e pepe. Inoltre, avrete bisogno di formaggio grattugiato, olio al prezzemolo, mentuccia e besciamella rossa.

Per iniziare la preparazione, dovrete fare un soffritto con sedano, carota e cipolla in una padella con un filo d’olio. Aggiungete la carne macinata, le erbe aromatiche e fate rosolare per qualche istante. Sfumate con vino bianco e aggiungete il brodo di carne. Cuocete fino a quando il ragù sarà pronto.

Nel frattempo, pulite alcuni dei carciofi, affettateli sottilmente e fateli stufare in padella con olio, cipolla rossa a pezzettoni, timo e mentuccia. Pulite gli altri carciofi, tagliateli a metà e sbollentateli in acqua salata per 5 minuti. Scolateli e fateli rosolare in padella con olio, aglio ed erbe aromatiche.

Preparate la fonduta facendo sciogliere il burro e aggiungendo la farina. Dopo alcuni minuti, unite il brodo e il latte e portate a bollore mescolando continuamente. Spegnete il fuoco e aggiungete il formaggio grattugiato.

Ora potete comporre le lasagne. Imburrate una pirofila e spennellate il fondo con un po’ di vellutata. Formate uno strato di pasta e aggiungete vellutata, ragù, carciofi spadellati e una spolverata di parmigiano e pecorino. Ripetete gli strati fino a esaurimento degli ingredienti, terminando con pasta, vellutata e formaggi grattugiati.

Infornate a 180°C per 25 minuti o fino a quando la superficie sarà dorata e croccante. Servite le lasagne con i carciofi tagliati a metà, sbollentati e rosolati.

Questa ricetta di Gian Piero Fava è una vera delizia per il palato. Le lasagne ragù bianco e carciofi combinano sapori intensi e contrastanti, creando un piatto unico e irresistibile. Se volete provare questa ricetta, potete trovare il video completo su RaiPlay.

Tuttavia, ricordate che questo articolo non è il sito ufficiale delle trasmissioni di cui trascrivo le ricette, ma vuole essere solo un taccuino su cui appuntare ingredienti e procedimenti delle ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali, dagli streaming e dai social dei programmi.

Buon appetito!

