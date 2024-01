É sempre mezzogiorno | Ricetta nuggets di pollo di Daniele Persegani

Nel programma televisivo “É sempre mezzogiorno”, la showgirl Giovanna Civitillo sarà assente per un po’ di tempo a causa dei preparativi per il Festival di Sanremo. Tuttavia, oggi il severo professore Daniele Persegani ci insegna come preparare dei deliziosi nuggets di pollo.

La ricetta richiede diversi ingredienti. Per la salsa ketchup, occorre cipolla a pezzettoni, passata di pomodoro, zucchero di canna, aceto bianco e rosso, chiodi di garofano in polvere, paprika dolce, zenzero in polvere (opzionale), noce moscata, amido e sale. Per i nuggets, sono necessari petto di pollo, pane, senape, paprika, aglio in polvere e cipolla in polvere. Per la pastella, si utilizza birra fredda e farina. Infine, per la panatura, si utilizzano corn flakes sbriciolati e patatine. Per la cottura, è necessario olio per friggere.

Per preparare il ketchup, si mescolano tutti gli ingredienti in un pentolino e si lascia cuocere per almeno 20 minuti. Successivamente, si frulla il composto e si aggiusta di sale. Se risulta troppo denso, si può allungare con un po’ d’acqua.

Per i nuggets, si trita il petto di pollo insieme al pane utilizzando un tritacarne o un mixer. Si aggiungono poi senape, paprika, aglio in polvere e cipolla in polvere alla carne tritata e si lavora il composto fino a ottenere una consistenza omogenea.

Per la pastella, si versa la birra fredda in una ciotola e si aggiunge la farina poco a poco, mescolando fino a ottenere una miscela liscia e fluida.

Si crea delle polpettine leggermente schiacciate con il composto di pollo e si passano nella pastella o nell’albume sbattuto. Successivamente, si impanano nei corn flakes sbriciolati insieme alle patatine.

Infine, si friggono i nuggets in olio caldo fino a doratura.

I nuggets di pollo di Daniele Persegani sono pronti per essere gustati. Il video di questa ricetta e molte altre puntate di “É sempre mezzogiorno” possono essere trovati su RaiPlay.

È importante notare che questo riassunto è tratto dal sito RicetteInTv.com e non rappresenta il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni di cui viene trascritta la ricetta.

