É sempre mezzogiorno | Ricetta pasta alla norcina di Daniele Persegani

La pasta alla norcina è un piatto tradizionale italiano originario di Norcia, città situata in Umbria. Durante la trasmissione televisiva “É sempre mezzogiorno”, Daniele Persegani ha proposto una versione particolarmente gustosa e ricca di sapori di questa ricetta.

Per preparare la pasta alla norcina, sono necessari diversi ingredienti. Tra questi ci sono 350 grammi di penne rigate, mezza cipolla, mezzo bicchiere di vino bianco, 300 grammi di salsiccia, 250 grammi di ricotta, 50 grammi di pasta tartufata, 70 grammi di pecorino, salvia, rosmarino, olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

La preparazione inizia soffriggendo finemente la cipolla in una padella con un generoso filo di olio. Successivamente, si aggiunge del trito di salvia e rosmarino per dare profumo al condimento. La salsiccia sgranata viene poi rosolata nella padella con fuoco alto. Una volta che la salsiccia è ben dorata, viene sfumata con il vino bianco e lasciata cuocere dolcemente per circa 15 minuti.

Nel frattempo, la pasta viene cotta in abbondante acqua salata. Una volta che è al dente, viene scolata e saltata in padella insieme alla salsiccia, al pecorino grattugiato e alla pasta tartufata. È possibile trovare facilmente la pasta tartufata in commercio, anche nei supermercati.

Infine, la pasta alla norcina viene servita con sopra la ricotta fresca sbriciolata. La ricotta aggiunge una nota di cremosità al piatto e bilancia i sapori intensi della salsiccia e del pecorino.

La ricetta proposta da Daniele Persegani è un piatto gustoso e saporito, perfetto per un’occasione speciale come un pranzo o una cena. Nonostante richieda pochi ingredienti e poco tempo di preparazione, il risultato finale è davvero delizioso.

Se sei interessato a scoprire altre ricette proposte durante la trasmissione "É sempre mezzogiorno", puoi trovarle sul sito ufficiale di RaiPlay.

