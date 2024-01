É sempre mezzogiorno | Ricetta polpette alla napoletana di Roberta Lamberti

Le polpette alla napoletana sono un piatto tradizionale campano, gustoso e saporito. La ricetta che vi proponiamo oggi è di Roberta Lamberti, conosciuta come la ‘polpettara’ che viaggia per l’Italia con il suo truck alla ricerca dei sapori più autentici.

Gli ingredienti necessari per preparare le polpette alla napoletana sono: 700 g di macinato di manzo, 300 g di macinato di maiale, 300 g di pane biscottato, 2 uova, 150 g di formaggio grattugiato, 30 g di pinoli, 50 g di uvetta, 1 spicchio d’aglio, olio di semi e sale. Come contorno, si possono utilizzare 500 g di spinaci freschi.

La preparazione è molto semplice. In una ciotola, mettete il macinato di manzo e di maiale, i pinoli tostati e tritati, l’uvetta non ammollata, il formaggio grattugiato, sale, pepe, uova e aglio (se gradito). Mescolate bene gli ingredienti con le mani e aggiungete il pane biscottato ammollato con acqua o latte e strizzato. Continuate ad impastare fino a ottenere un composto omogeneo e lasciatelo riposare per mezz’ora.

Formate delle polpette da circa 50 g e schiacciatele leggermente. Friggetele in olio caldo e profondo fino a doratura. Nel frattempo, per preparare il contorno, saltate gli spinaci freschi in padella con olio, aglio e sale.

Le polpette alla napoletana di Roberta Lamberti sono pronte per essere gustate. Possono essere servite come secondo piatto accompagnate dagli spinaci saltati o come antipasto sfizioso. Se volete scoprire altre ricette del programma “É sempre mezzogiorno”, potete trovare i video su RaiPlay.

Ricordatevi che questo articolo è solo un riepilogo della ricetta originale di Roberta Lamberti, tratta dal sito ufficiale del programma. Quindi, se volete scoprire tutti i dettagli e seguire passo passo la preparazione, vi consigliamo di visitare il sito e guardare il video della puntata.

Buon appetito!

