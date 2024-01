É sempre mezzogiorno | Ricetta profiteroles al cioccolato di Sal De Riso

Il maestro pasticcere Sal De Riso ha condiviso la sua ricetta speciale per i profiteroles al cioccolato, dedicata ad Alfio, un ospite speciale che segue una dieta ferrea. Questo dolce delizioso è una concessione dolce per gustare un momento di puro piacere.

Gli ingredienti necessari per preparare i profiteroles al cioccolato sono: pasta bignè, chantilly e salsa di copertura. Per la pasta bignè, è necessario acqua, burro, sale, farina e uova intere. Per la chantilly, sono necessari crema pasticcera, zucchero e panna montata. Infine, per la salsa di copertura, sono necessari panna, zucchero, cacao, cioccolato fondente, latte, sale, glucosio e panna montata.

Il procedimento per preparare i profiteroles al cioccolato è il seguente:

1. Innanzitutto, si inizia preparando la pasta bignè. In un tegame, si porta a bollore l’acqua insieme al burro morbido e al sale. Una volta che il burro si è completamente sciolto e l’acqua bolle, si aggiunge la farina tutta d’un colpo. Si mescola energicamente e si lascia sul fuoco finché il composto si stacca dalle pareti.

2. Successivamente, si trasferisce la pasta bignè in una planetaria o in una ciotola e si lascia intiepidire. Quindi, cominciando a mescolare, si uniscono le uova fredde di frigorifero, in 2-3 volte. Si lavora l’impasto fino ad ottenere una consistenza liscia ed omogenea.

3. Si trasferisce l’impasto in una sacca da pasticcere con una bocchetta liscia da 1 cm e si formano i bignè, grandi come una noce, su una teglia coperta da carta forno. Si inforna a 180°, forno preriscaldato e statico, per circa 35 minuti. Una volta cotti, si lasciano raffreddare.

4. Si prepara la chantilly mescolando la crema pasticcera con la panna montata e lo zucchero, delicatamente, utilizzando una spatola. Si inserisce la crema in una sacca da pasticcere.

5. Per preparare la salsa di copertura, si mette in una pentola la panna, il latte, lo zucchero, il cacao amaro in polvere, il glucosio e il sale. Si mescola a freddo e si accende il fuoco. Si porta il composto a bollore e, quando sta per bollire, si unisce il cioccolato fondente tritato. Si continua a mescolare fino a raggiungere il bollore. Si spegne il fuoco e si lascia raffreddare in frigorifero.

6. Una volta che la salsa è fredda, si aggiunge la seconda dose di panna liquida fredda e lo zucchero. Si monta il tutto con le fruste fino ad ottenere una consistenza ariosa e densa.

7. Si farciscono ciascun bignè con la crema chantilly. Successivamente, si immergono i bignè nella crema al cioccolato montata e si dispongono sul piatto da portata. Si decorano con ciuffi di panna montata e dischi di cioccolato fondente.

Ecco pronti i deliziosi profiteroles al cioccolato, un dolce irresistibile che conquisterà il palato di chiunque li assaggi. Questo dolce è una vera coccola per concedersi un momento di piacere e soddisfare la voglia di dolce, anche in una dieta ferrea come quella di Alfio Man.

Se si desidera scoprire altre gustose ricette, è possibile trovare i video delle puntate di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay. È importante ricordare che questo articolo non è il blog ufficiale delle trasmissioni, ma vuole essere un taccuino personale in cui appuntare le ricette più interessanti.

Lasciati tentare dai profiteroles al cioccolato di Sal De Riso e regalati un momento di dolcezza e piacere indimenticabile. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta profiteroles al cioccolato di Sal De Riso