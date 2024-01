É sempre mezzogiorno | Ricetta rabaton ricotta curry e menta di gemelli Billi

I gemelli Billi, famosi chef piemontesi, ci propongono una nuova ricetta originale: i rabaton ricotta curry e menta. Questo secondo piatto delizioso e pieno di sapori è perfetto per un pranzo o una cena speciale. Vediamo insieme gli ingredienti e la procedura per realizzarlo.

Gli ingredienti necessari sono: 500 g di bietole, 200 g di ricotta, curry, menta, 80 g di farina 00, 2 uova, 50 g di formaggio grattugiato, 1 spicchio d’aglio, pangrattato, prezzemolo, salvia, burro, noce moscata e sale. Per preparare la besciamella, occorrono: 25 g di farina di cocco, 200 ml di latte di cocco, 20 ml di olio di cocco, noce moscata e sale rosa.

Per la besciamella, iniziate facendo rosolare la farina di cocco con l’olio di cocco in un pentolino. Aggiungete il latte di cocco e mescolate fino ad ottenere un composto addensato. Aggiungete noce moscata e sale rosa e lasciate riposare la besciamella affinché si addensi ulteriormente.

Per preparare i rabaton, sbollentate le bietole insieme alla menta. Una volta appassite, scolatele, strizzatele e lasciatele raffreddare. In una ciotola, unite un filo d’olio, l’aglio tritato finemente, le uova, il curry e mescolate bene. In un’altra ciotola capiente, mettete la ricotta, un trito di salvia e prezzemolo, le bietole e la menta sbollentate e tritate al coltello, la miscela di uova e curry e il pangrattato. Lavorate tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Se necessario, aggiungete altro pangrattato per rendere il composto più consistente. Lasciate riposare in frigorifero.

Con le mani, formate delle crocchette con il composto. Passatele nella farina e lessatele in acqua salata per 5-6 minuti. Scolatele e sistematela in una pirofila. Spolverizzate con il formaggio grattugiato, un po’ di pangrattato, dei fiocchetti di burro e infornate a 190°C fino a doratura.

Servite i rabaton con la besciamella al cocco. Potete trovare i video delle ricette dei gemelli Billi su RaiPlay.

Questo articolo è soltanto un riepilogo delle ricette più interessanti delle trasmissioni televisive come “È sempre mezzogiorno” e “Cotto e mangiato”. Le immagini delle ricette sono prese dai siti ufficiali dei programmi.

I rabaton ricotta curry e menta dei gemelli Billi sono un vero trionfo di sapori che conquisteranno il vostro palato. Non perdete l’opportunità di prepararli e stupire i vostri ospiti con una ricetta originale e deliziosa. Buon appetito!

