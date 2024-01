É sempre mezzogiorno | Ricetta ravioli rossi con gamberi e carciofi di Mauro e Mattia Improta

Mauro e Mattia Improta, padre e figlio, si ritrovano nella cucina del mezzogiorno di Rai1 per condividere una ricetta particolare: i ravioli rossi con gamberi e carciofi. Questo piatto unisce i ravioli rossi, preparati con la farina di rapa rossa, ai gamberi e ai carciofi, creando un sapore unico e delizioso. Vediamo insieme come prepararlo.

Per la pasta, frulliamo la rapa rossa precotta con un uovo. In una ciotola, uniamo la farina e la rapa frullata con l’uovo, lavorando fino ad ottenere un impasto omogeneo. Avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare in frigorifero per mezz’ora.

Per il ripieno, lavoriamo la ricotta insieme alla stracciatella, la scorza di limone grattugiata, un trito di maggiorana, timo ed erba cipollina, un filo d’olio, sale e pepe. Stendiamo la sfoglia sottile e ritagliamo dei dischi. Su ognuno mettiamo una noce di ripieno e richiudiamo a mezzaluna, sigillando bene i bordi. Congiungiamo le estremità per formare il cappellaccio e cuociamo i ravioli in acqua bollente e salata per pochi istanti.

Per il condimento, in una padella facciamo soffriggere le teste dei gamberi schiacciate con olio e aglio. Rimuoviamo le teste e nella stessa padella facciamo cuocere i carciofi tagliati a fettine sottili e i gambi a dadini piccoli. Aggiungiamo i gamberi puliti, un mestolo di acqua di cottura della pasta e lasciamo cuocere brevemente. Nel frattempo, tagliamo i carciofi rimasti a fettine sottili, li infariniamo e li friggiamo in olio profondo.

Infine, scoliamo i cappellacci e li saltiamo in padella con il condimento. Serviamo i ravioli con i carciofi fritti per un’esperienza culinaria unica. Questa ricetta, con sapori intensi e contrastanti, è stata presentata nel programma “È sempre mezzogiorno” e potete trovare il video su RaiPlay.

Ricordiamo che questo articolo non è il sito ufficiale delle trasmissioni, ma un “taccuino” in cui appuntare le ricette più interessanti. Le immagini sono tratte dai siti ufficiali dei programmi.

Non perdete l’occasione di provare questa gustosa e originale ricetta dei ravioli rossi con gamberi e carciofi di Mauro e Mattia Improta. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta ravioli rossi con gamberi e carciofi di Mauro e Mattia Improta