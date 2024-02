É sempre mezzogiorno | Ricetta riso saltato con maiale caramellato di Francesca Marsetti

Francesca Marsetti propone una deliziosa ricetta fusion per il pranzo o la cena: riso saltato con maiale caramellato. Gli ingredienti necessari sono riso jasmine, coppa di maiale, carote, piselli, cipolla, salsa di soia, succo di soia, zucchero di canna, aglio, zenzero grattugiato, lemon grass, coriandolo e olio di semi.

Per iniziare, si mescolano succo d’arancia, salsa di soia, lemon grass a pezzetti e zenzero fresco grattugiato in una ciotola. Si taglia il maiale a fettine e si mette nella ciotola con il condimento, lasciando marinare per qualche ora in frigorifero.

In una padella, si fa sciogliere lo zucchero di canna a secco e si aggiunge la carne scolata dalla marinatura, lasciando cuocere a fiamma vivace.

Nel frattempo, in un’altra padella o in una wok, si scalda l’olio di semi e si mette a soffriggere un trito di cipolla, carote e piselli a fiamma vivace. Quando le verdure sono cotte ma croccanti, si unisce il riso già lessato e si lascia tostare a fiamma vivace.

Infine, si serve il maiale su un letto di riso saltato e si guarnisce con del coriandolo fresco tritato. Questa ricetta è una piacevole variante per pranzo o cena e sicuramente conquisterà il palato di tutti.

Il video della ricetta di Francesca Marsetti è disponibile su RaiPlay. Ricordiamo che questo riassunto è basato sul sito “Ricette in TV” e non vuole essere un plagio.

