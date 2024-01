É sempre mezzogiorno | Ricetta sformato di patate finocchi e mandarino di gemelli Billi

Il comico Persegani e i gemelli Billi sono protagonisti di una divertente trasmissione televisiva che regala sorrisi al pubblico. Oggi, in particolare, i due cuochi piemontesi presentano una ricetta vegetariana: lo sformato di patate, finocchi e mandarino.

Gli ingredienti necessari per preparare questa gustosa pietanza sono: patate, finocchi, provola affumicata, fontina, formaggio grattugiato, pangrattato, aglio, olio, sale e pepe. Per la salsa che accompagna lo sformato, si utilizza yogurt greco, mandarini, semi di coriandolo, prezzemolo e rosmarino. Per la decorazione finale, si aggiungono i mandarini cinesi, dello zucchero di canna e acqua.

Per iniziare la preparazione, si pelano le patate e si tagliano a rondelle spesse circa mezzo centimetro. Successivamente, si mettono in ammollo in acqua fredda per qualche minuto e si scolano. Si procede poi a sbollentare le patate in acqua salata. Nel frattempo, si affettano i finocchi e si sbollentano anch’essi in acqua salata. In una ciotola, si mescolano il pangrattato, il formaggio grattugiato, il sale, il pepe e l’aglio tritato finemente.

Si prepara una tortiera foderandola con carta forno e si crea uno strato di patate sul fondo. Si distribuisce sopra la fontina e la provola a dadini, poi si spolvera abbondantemente di pangrattato e formaggio grattugiato. Si copre tutto con i finocchi e si ripete lo stesso procedimento per gli strati successivi: formaggi a dadini, pangrattato condito, finocchi, patate e pangrattato condito.

Si cuoce lo sformato in forno caldo e statico a 180°C per circa 40 minuti, fino a quando risulta dorato e croccante in superficie. Nel frattempo, si prepara la salsa mescolando lo yogurt greco, il prezzemolo e il rosmarino tritati, la scorza grattugiata dei mandarini, i semi di coriandolo tritati e il succo di mandarino ristretto.

Si tagliano i mandarini cinesi a metà, come fossero pomodorini, e si mettono a caramellare in padella con dello zucchero di canna e un po’ d’acqua. Infine, si serve lo sformato accompagnato dalla salsa e decorato con i mandarini caramellati.

Questa ricetta deliziosa può essere gustata come piatto principale o come contorno, e sicuramente sorprenderà con il suo mix di sapori e consistenze. È possibile personalizzare ulteriormente la ricetta aggiungendo altre verdure o formaggi secondo i propri gusti.

Ricordatevi di sperimentare e dare un tocco personale a questa ricetta, rendendola unica e adatta ai vostri gusti. Buon appetito!

