É sempre mezzogiorno | Ricetta spaghetti con le cozze di Daniele Persegani

Nel programma “È sempre mezzogiorno”, Daniele Persegani ha condiviso una gustosa ricetta che sicuramente farebbe felice Renzo Arbore, un vero genio della televisione italiana. Si tratta degli spaghetti con le cozze, un piatto saporito e ricco di sapori del mare.

Per preparare questa prelibatezza, avremo bisogno di 350 grammi di spaghetti, 1 chilogrammo di cozze, 1 mazzetto di prezzemolo, 1 spicchio d’aglio, 1 peperoncino, mezzo bicchiere di vino bianco, 1 limone, olio, sale e pepe. Gli ingredienti sono facilmente reperibili e consentono di preparare un piatto delizioso.

Per iniziare la preparazione degli spaghetti con le cozze, si scalda un filo d’olio in una padella e si aggiunge aglio, peperoncino e i gambi di prezzemolo. A questo punto, si aggiungono le cozze e il vino bianco, e si copre il tutto, aspettando che le cozze si aprano. Una volta che si sono aperte, si tolgono dal guscio e si filtra il fondo di cottura per utilizzarlo successivamente.

L’acqua delle cozze filtrata viene poi unita all’acqua per la cottura della pasta. Gli spaghetti, dopo essere stati scolati al dente, vengono saltati in padella insieme alle cozze e a parte della loro acqua. Per dare ulteriore sapore al piatto, si aggiunge il prezzemolo tritato e si condisce con un filo d’olio. Infine, gli spaghetti con le cozze vengono serviti con delle zeste di limone, che donano una nota di freschezza al piatto.

La ricetta degli spaghetti con le cozze di Daniele Persegani è stata presentata il 16 gennaio 2024 nel corso della trasmissione “È sempre mezzogiorno”. Per chi volesse visualizzare la preparazione step by step, è possibile trovare il video della ricetta su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai.

È importante sottolineare che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni televisive, ma un semplice taccuino in cui vengono appuntati gli ingredienti e le modalità di preparazione delle ricette più interessanti. Le immagini utilizzate sono tratte dai siti ufficiali, dalle piattaforme streaming o dai canali social dei programmi televisivi.

In conclusione, gli spaghetti con le cozze di Daniele Persegani sono un piatto che unisce la bontà della pasta alla freschezza e al gusto del mare. La ricetta è facile da realizzare e richiede pochi ingredienti, ma il risultato è davvero gustoso e appagante. Se siete amanti dei sapori marini e volete provare qualcosa di diverso, vi consigliamo di seguire questa ricetta e gustare gli spaghetti con le cozze.

