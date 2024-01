É sempre mezzogiorno | Ricetta spiedini di Puzzone in carrozza di Daniele Persegani

Il menu del mezzogiorno si arricchisce con una deliziosa ricetta a base di puzzone di Moena preparata da Daniele Persegani. Gli spiedini di Puzzone in carrozza sono un’irresistibile prelibatezza che combina il formaggio italiano con altri ingredienti gustosi. Per preparare questa ricetta, avremo bisogno di pane in cassetta integrale, puzzone di Moena morbido, uova, farina, pangrattato, latte e olio per friggere.

Per prima cosa, tagliamo il formaggio puzzone di Moena e il pane integrale a cubetti delle stesse dimensioni. Successivamente, infiliamo un pezzetto di pane e uno di formaggio sugli stecchini da spiedino, alternandoli. In questo modo otterremo degli spiedini pronti per essere fritti.

Dopo aver preparato gli spiedini, passiamoli nel latte, nella farina, nelle uova sbattute e infine nel pangrattato. Questo procedimento può essere ripetuto per ottenere una panatura extra croccante. Una volta panati, friggiamo gli spiedini in olio bollente e profondo. Se preferiamo, possiamo friggerli in anticipo e poi scaldarli nel forno a bassa temperatura prima di servirli.

Per accompagnare gli spiedini, possiamo preparare una salsa verde. Frulliamo separatamente il prezzemolo, i capperi dissalati, le acciughe sott’olio e le uova sode. Mettiamo i due composti frullati in una ciotola e amalgamiamoli aggiungendo olio extravergine di oliva e sale. Questa salsa sarà il perfetto accompagnamento per gli spiedini di Puzzone in carrozza.

Una volta pronti, possiamo servire gli spiedini con la salsa verde e gustare questa deliziosa prelibatezza. Se desiderate vedere la ricetta in video, potete trovarla su RaiPlay. È importante ricordare che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni menzionate, ma vuole essere solo un taccuino su cui appuntare ingredienti e procedimenti delle ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali dei programmi.

Non dimenticate di condividere gli spiedini di Puzzone in carrozza di Daniele Persegani con i vostri amici e familiari, perché questa prelibatezza merita di essere gustata insieme. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta spiedini di Puzzone in carrozza di Daniele Persegani