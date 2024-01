É sempre mezzogiorno | Ricetta tortiglioni ai 4 formaggi di Chloe Facchini

La chef emiliana Chloe Facchini, conosciuta per il suo ruolo nel programma televisivo “È sempre mezzogiorno”, ha recentemente condiviso la sua ricetta dei tortiglioni ai 4 formaggi. Questo piatto principale è molto semplice da preparare ma incredibilmente gustoso, ideale per gli amanti del formaggio.

Gli ingredienti necessari per questa ricetta includono 400 g di tortiglioni, 400 g di panna, 100 g di latte, 80 g di gorgonzola, 80 g di taleggio, 80 g di formaggio grattugiato, 80 g di roquefort, 100 g di farina, 100 g di burro, 100 g di farina di mandorle, 100 g di mandorle e chicchi di melagrana.

Per iniziare, si deve preparare la crema. In una pentola grande, si scalda dolcemente la panna e il latte con un po’ di pepe macinato. Poi si aggiungono i formaggi tagliati a pezzetti (tranne quello grattugiato) e si mescola di tanto in tanto fino a che si sciolgano completamente.

Successivamente, si passa alla preparazione del crumble. Si mette la farina, il burro a pezzetti e la farina di mandorle in un mixer e si frulla fino a ottenere delle briciole. Si distribuiscono le briciole su una teglia foderata con carta forno e si aggiungono le mandorle intere. Si cuoce il tutto in forno caldo a 180°C per circa 8 minuti, sbriciolando il composto a metà cottura con un cucchiaio. Infine, si lascia raffreddare.

A questo punto, si cuoce la pasta al dente e si termina la cottura insieme alla fonduta di formaggi, a fuoco alto e mescolando costantemente. Una volta che la salsa si è addensata e la pasta è cotta al punto giusto, si spegne il fuoco e si manteca con il formaggio grattugiato.

Infine, si serve la pasta con il crumble di mandorle e i chicchi di melagrana. Questa ricetta è un trionfo di sapori e consistenze, con la cremosità dei formaggi che si fonde perfettamente con la croccantezza del crumble e la freschezza dei chicchi di melagrana.

Se si è interessati a vedere la preparazione di questa e altre ricette di “È sempre mezzogiorno”, è possibile trovare i video su RaiPlay.

