É sempre mezzogiorno | Ricetta totani ripieni in umido con patate di Ivano Ricchebono

Ivano Ricchebono, noto anche come il “cuoco arrogante”, ha deciso di condividere con tutti una delle sue ricette imperdibili: i totani ripieni in umido con patate. Questo secondo piatto a base di pesce è un vero e proprio piacere per il palato, in grado di conquistare anche i gusti più raffinati.

Per preparare questa delizia, avremo bisogno dei seguenti ingredienti: 4 totani, 2 filetti di acciughe, 2 panini, 2 bicchieri di latte, 2 patate bollite, maggiorana, 2 spicchi d’aglio, 1 uovo, 50 g di formaggio grattugiato, 50 g di pane grattugiato, 1 ciuffo di prezzemolo, 4 pomodori, 2 scalogni, mezzo bicchiere di vino bianco, olio, burro, sale e pepe.

Per preparare il ripieno, cominciamo facendo soffriggere lo scalogno tritato in padella con un generoso filo d’olio, insieme all’aglio tritato, alle acciughe a pezzetti e ai tentacoli dei totani. Aggiungiamo una patata lessa a pezzetti e lasciamo rosolare a fuoco alto. Successivamente, trasferiamo il tutto nel mixer e aggiungiamo i panini ammollati nel latte e strizzati, il tuorlo d’uovo (con poco albume), la maggiorana e il formaggio grattugiato. Frulliamo il composto fino a ottenere una consistenza omogenea. Regoliamo di sale e pepe e, se necessario, aggiungiamo del pangrattato.

Ora è il momento di farcire i totani con il ripieno ottenuto, chiudendo l’apertura con uno stuzzicadenti. Peliamo l’altra patata, la tagliamo a dadini e la cuociamo in acqua bollente salata per il tempo necessario. In una pentola, facciamo soffriggere lo scalogno tritato con un filo d’olio e l’aglio, quindi aggiungiamo i pomodori tagliati a pezzettoni. Mettiamo a rosolare i totani ripieni nella pentola e sfumiamo con il vino bianco. Aggiungiamo del prezzemolo e del basilico per profumare il tutto. Copriamo e lasciamo cuocere per 15-20 minuti.

Una volta cotti, togliamo i totani dalla pentola e frulliamo il fondo di cottura con un mixer ad immersione. Portiamo il fondo a ebollizione e aggiungiamo le patate a dadini sbollentate. Infine, serviamo i totani con il sugo e le patate.

Questa ricetta è davvero deliziosa e siamo sicuri che saprà conquistare il vostro palato. Se desiderate vedere la preparazione passo dopo passo, potete trovare il video della ricetta su RaiPlay.

Ricordiamo che questo articolo non è tratto dal blog o dal sito ufficiale delle trasmissioni di Ivano Ricchebono, ma vuole essere solo un riepilogo delle ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono tratte dai siti ufficiali, dallo streaming o dai social dei programmi, come ad esempio su https://www.raiplay.it/.

