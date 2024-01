È sempre mezzogiorno, ricette di oggi 10 gennaio 2024: ingredienti e procedimento

Il programma televisivo “È sempre mezzogiorno” è uno dei più amati e seguiti dal pubblico su Rai Uno. Condotta da Antonella Clerici, lo show culinario va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 11:55 fino alle 13:30, ed è molto apprezzato per la sua conduttrice carismatica.

Ogni giorno, nella casa nel bosco che fa da set al programma, arrivano numerosi cuochi che preparano ricette deliziose, che spesso suscitano il desiderio di replicarle a casa. Le ricette proposte spaziano dagli antipasti ai dolci, permettendo così di creare un menu completo. Viene data molta importanza agli ingredienti di stagione, in modo che chiunque voglia provare a cucinare i piatti possa trovare facilmente gli ingredienti necessari.

La vera garanzia di successo di “È sempre mezzogiorno” è Antonella Clerici, amata dal pubblico per la sua simpatia, il suo sorriso e la sua genuinità. Il cast è composto da personaggi eccezionali, come Evelina Flachi, Lorenzo Biagiarelli, Alfio, Daniele Persegani, Fulvio Marino e molti altri, che contribuiscono a mantenere un clima di grande allegria durante lo show. Inoltre, non manca mai il momento in cui la conduttrice si dedica ai telespettatori con giochi appassionanti che catturano l’attenzione del pubblico. Sul sito del programma è possibile candidarsi per partecipare ai giochi e avere la possibilità di vincere un interessante montepremi.

Nella puntata di oggi, mercoledì 10 gennaio 2024, sono stati presenti vari cuochi che si sono alternati ai fornelli nella casa nel bosco. I piatti realizzati oggi erano molto invitanti e gustosi. In questa prima settimana dopo le vacanze natalizie, però, c’è stata anche una maggiore attenzione nel proporre piatti più leggeri e salutari, per compensare gli eccessi delle abbuffate natalizie. Vediamo quindi le ricette proposte durante la puntata di oggi.

