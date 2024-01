È sempre mezzogiorno, ricette di oggi 12 gennaio 2024: ingredienti e procedimento

“È sempre mezzogiorno” è uno dei programmi culinari più popolari della Rai, noto per la sua semplicità e genuinità. La conduttrice del programma è Antonella Clerici, che gode di grande affetto da parte del pubblico. Il programma va in onda su Rai Uno tutti i giorni dalle 11:55 alle 13:30.

Lo show si svolge nello studio della casa nel bosco ed è composto da un cast eccezionale, che include oltre alla conduttrice anche Lorenzo Biagiarelli, Evelina Flachi, Daniele Persegani, Alfio e molti altri. Durante l’ultima puntata della settimana, il venerdì, si unisce al cast anche Giovanna Civitillo, che fornisce informazioni sulle sagre e le feste del fine settimana in Italia.

Le ricette proposte nello show sono tutte deliziose e tengono conto della stagionalità dei prodotti. In questo modo, i telespettatori che desiderano replicare i piatti possono farlo facilmente. Oggi vedremo quali sono le ricette proposte in “È sempre mezzogiorno” per il 12 gennaio 2024.

Il programma è molto amato anche grazie alla simpatia e al sorriso di Antonella Clerici, che riesce ad entrare nelle case di tutti gli italiani con grande empatia. Ogni giorno, non mancano i momenti di gioco nel programma, in cui la conduttrice si dedica ai suoi amati telespettatori. Tra i giochi più amati ci sono “Il gioco del Bonsai” e “Pentola o dispensa”. Oggi qualcuno avrà la possibilità di vincere dei buoni spesa?

Antonella Clerici e il suo cast di chef esperti realizzano sempre ricette interessanti e non troppo complesse. Nel corso del programma, vengono preparati antipasti, primi piatti, secondi piatti e dolci molto invitanti, che fanno venire voglia di gustarli e di provare a replicarli a casa propria.

La semplicità delle ricette proposte in “È sempre mezzogiorno” è uno dei punti di forza del programma. Antonella Clerici e gli chef dimostrano che la cucina può essere accessibile a tutti, senza la necessità di essere dei professionisti. Ognuno può cimentarsi nella preparazione di piatti deliziosi e sorprendenti.

Inoltre, il programma si distingue anche per i momenti di intrattenimento e divertimento offerti da Antonella Clerici. La conduttrice coinvolge attivamente i telespettatori con giochi come “Il gioco del Bonsai”, in cui si devono indovinare le ricette partendo da un solo ingrediente, e “Pentola o dispensa”, in cui bisogna indovinare se gli ingredienti presenti in una pentola appartengono a una ricetta o sono solo dispensa.

“È sempre mezzogiorno” è un programma che va oltre la semplice cucina, diventando un punto di riferimento per gli amanti del buon cibo e dell’intrattenimento leggero. Antonella Clerici riesce a creare un’atmosfera accogliente e familiare, che invita i telespettatori a partecipare attivamente alle ricette proposte e ai momenti di gioco.

In conclusione, “È sempre mezzogiorno” è un programma culinario amato da molti per la sua semplicità, genuinità e intrattenimento. Antonella Clerici e il suo cast di chef esperti rendono la cucina accessibile a tutti, dimostrando che preparare piatti deliziosi non è un’impresa impossibile. Ogni giorno, il programma propone ricette gustose e interessanti, che invitano i telespettatori a mettersi ai fornelli e a sperimentare. Inoltre, i momenti di gioco e divertimento offerti da Antonella Clerici rendono lo show ancora più coinvolgente. “È sempre mezzogiorno” è un programma che riesce a unire la passione per la cucina e l’intrattenimento leggero, creando un’esperienza unica per i telespettatori.

