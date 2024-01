È sempre mezzogiorno, ricette di oggi 8 gennaio 2024: ingredienti e procedimento

Antonella Clerici è la popolare conduttrice del programma di cucina “È sempre mezzogiorno” su Rai Uno. Lo show va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 11:55 alle 13:30. Ogni giorno, nella cucina della casa nel bosco, partecipano cuochi e ospiti per creare un programma speciale. Il successo delle edizioni precedenti ha portato alla conferma dello show anche per questa stagione televisiva, con un cast affiatato che include Evelina Flachi, esperta di nutrizione, Lorenzo Biagiarelli, che condivide notizie interessanti, e Alfio, assaggiatore. Ogni puntata di “È sempre mezzogiorno” è un’avventura culinaria, con la preparazione di antipasti, primi, secondi, dessert, lievitati, pizze e focacce che invitano a replicare le deliziose ricette. Il programma si distingue anche per l’uso di ingredienti di stagione, rendendo le ricette accessibili al pubblico. Oggi, lunedì 8 gennaio 2024, le ricette proposte saranno leggere e semplici dopo le festività natalizie.

