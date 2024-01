È sempre mezzogiorno, ricette di oggi 9 gennaio 2024: ingredienti e procedimento

Il 9 gennaio 2024, su Rai Uno, è andato in onda il popolare programma culinario “È sempre mezzogiorno”, condotto da Antonella Clerici. Questo show, che va in onda tutti i giorni, ha ottenuto un grande successo grazie alla simpatia della conduttrice e al cast di cuochi che ogni giorno animano il programma con divertimento e grandi piatti.

Una delle caratteristiche distintive di “È sempre mezzogiorno” è l’utilizzo di ingredienti e alimenti di stagione, che permettono ai telespettatori di replicare le ricette a casa propria. Ogni giorno, numerosi chef partecipano al programma e preparano piatti che spaziano dagli antipasti ai dessert, passando per primi, secondi e piatti lievitati come pizze e focacce.

Nella puntata del 9 gennaio 2024, il programma ha proposto diverse ricette deliziose. Oltre ad Antonella Clerici, il cast del programma includeva anche Alfio, nel ruolo di tuttofare ed assaggiatore, Evelina Flachi, la nutrizionista che consiglia su una corretta alimentazione, Lorenzo Biagiarelli, che arricchisce il programma con curiosità sul mondo della cucina, e Lorenzo Persegani, con la sua simpatia e le sue ricette che riescono a strappare un sorriso a tutti.

Durante questa puntata, che si svolgeva in uno studio situato in una casa nel bosco, i cuochi presenti hanno preparato ricette goduriose e strepitose che il pubblico poteva replicare a casa propria. I piatti proposti spaziavano dai dolci ai primi, dalle zuppe alle minestre. Inoltre, dato il periodo invernale, lo show culinario di Antonella Clerici ha dedicato attenzione anche alla cucina più leggera e salutare, offrendo ricette per una dieta detox dopo le abbuffate delle festività.

È sempre mezzogiorno è un programma che offre una grande varietà di ricette, permettendo ai telespettatori di scoprire nuovi piatti e sperimentare in cucina. Grazie alla presenza di chef esperti e alla guida di Antonella Clerici, il programma è un punto di riferimento per gli amanti della cucina italiana.

In conclusione, il programma “È sempre mezzogiorno” è un successo televisivo grazie alla sua conduttrice carismatica e al cast di chef che ogni giorno propongono ricette deliziose. Grazie all’utilizzo di ingredienti di stagione e alla varietà di piatti presentati, il programma riesce a coinvolgere e ispirare il pubblico a provare nuove ricette a casa propria. Se sei un appassionato di cucina, non puoi perderti “È sempre mezzogiorno”!

