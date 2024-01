ecco chi è la nuova Madre Natura di Ciao Darwin

Nell’ultimo episodio di Ciao Darwin, uno dei momenti più attesi è stato l’arrivo di Madre Natura, un momento sempre speciale per i fan di Paolo Bonolis. Questa volta è stata la modella russa Aleksandra Korotkaia, conosciuta come Sasha su Instagram, a inaugurare la nona edizione del programma. Nonostante alcuni alti e bassi, Ciao Darwin continua a sorprendere il pubblico e a suscitare grande interesse.

In Italia, la modella è conosciuta principalmente come “Sasha”, come viene suggerito sul suo account Instagram, seguito da oltre 22mila persone. Tuttavia, per molti fan è ormai diventata “Madre Natura”. Durante la sua presentazione a Luca Laurenti, Aleksandra ha semplicemente dichiarato di venire dalla Russia. La tradizione del programma di lanciare volti nuovi e affascinanti continua, senza spazio per nomi noti come Soleil Sorge o Antonella Fiordelisi, come si era ipotizzato in passato.

Aleksandra Korotkaia ha condiviso il video del suo ingresso in studio su Instagram, ringraziando il programma con un semplice “Grazie” in italiano. Questo ha aperto un dibattito tra i suoi fan, italiani e russi, uomini e donne. La sua presenza imponente, con occhi che sfumano tra il blu e il verde e lunghi capelli castani, incarna l’essenza di una bellezza magnetica e ammaliante. Con un’imponente altezza di 1,80 cm, la sua figura diventa protagonista non solo sullo schermo, ma anche sui social media, dove condivide scatti, video e frammenti della sua vita quotidiana. Dopo la prima trasmissione dello show, ha guadagnato oltre 4mila nuovi seguaci.

Paolo Bonolis ha accolto la sua presenza con parole di ammirazione, definendola “meraviglia primigenia” e riconoscendo il suo contributo fondamentale alla trasmissione, arricchendo il programma con la sua straordinaria bellezza. Attraverso una ricerca su Instagram, è possibile esplorare le varie fasi della vita di Aleksandra, dal periodo adolescenziale fino all’età adulta. Emerge un legame profondo con sua madre, evidenziato da numerosi post carichi di gratitudine e amore verso di lei. Non emergono invece indizi riguardanti una possibile relazione sentimentale, sia con uomini che con donne, dalle foto e dai post pubblicati.

Paolo Bonolis ha espresso l’intenzione di rappresentare una vasta gamma di bellezze, abbracciando la diversità delle donne provenienti da tutto il mondo, senza porre limiti o confini. Questa scelta di includere volti nuovi e affascinanti come quello di Aleksandra Korotkaia conferma la volontà del programma di Ciao Darwin di mantenere vivo l’interesse del pubblico e di offrire una visione inclusiva della bellezza. Nonostante le critiche e gli alti e bassi che il programma ha affrontato nel corso degli anni, la sua capacità di attrarre il pubblico rimane indiscutibile.

In conclusione, l’arrivo di Aleksandra Korotkaia come Madre Natura in Ciao Darwin ha suscitato grande interesse e ammirazione da parte del pubblico. Con la sua bellezza magnetica e ammaliante, ha contribuito a rendere il programma ancora più affascinante. La scelta di includere volti nuovi e affascinanti come il suo dimostra l’intenzione di Ciao Darwin di abbracciare la diversità e di offrire una visione inclusiva della bellezza. Nonostante le critiche e gli alti e bassi, il programma continua a sorprendere e a mantenere vivo l’interesse del pubblico.

