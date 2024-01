Ecco da cosa può dipendere la pressione arteriosa: cause e rimedi

La pressione alta, o ipertensione, può essere causata da diversi fattori e spesso non è necessario ricorrere ai farmaci per ridurne i livelli. È possibile migliorare alcune abitudini sbagliate per combattere questo problema. La pressione arteriosa è la forza esercitata dal sangue sulle arterie e si distinguono due tipi di pressione: la diastolica o “minima” e la sistolica o “massima”. Non esistono valori perfetti per tutti, ma secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i valori della pressione minima dovrebbero essere compresi tra 60 e 80, mentre quelli della pressione massima tra 90 e 120.

Quando la pressione minima supera i 90 e quella massima supera i 140, si parla di ipertensione o pressione alta. Questa condizione è purtroppo molto comune, soprattutto tra le persone oltre i 50 anni. Spesso sottovalutata, la pressione alta può portare allo sviluppo di ictus e infarti, mettendo a dura prova il cuore e le arterie. Molte persone, soprattutto dopo i 50 anni, hanno problemi di pressione alta.

Esamineremo le possibili cause della pressione arteriosa e cosa fare per riportarla ai livelli ideali senza l’uso di farmaci. È importante specificare che quando si tratta di pressione alta, ci sono fattori su cui possiamo agire e altri su cui non abbiamo controllo. A volte, infatti, la pressione aumenta naturalmente con l’età. Molte persone sopra i 65 anni tendono ad avere la pressione alta e se si cerca di abbassarla con i farmaci, possono sperimentare vertigini e svenimenti. Altre volte, la pressione alta può essere dovuta a ereditarietà familiare.

Molto spesso, tuttavia, è il nostro stile di vita che causa la pressione alta. Tra le principali cause dell’ipertensione ci sono l’obesità, il fumo, la sedentarietà, il diabete, il colesterolo alto e l’eccesso di alcol. È evidente che l’obesità, il colesterolo e il diabete sono spesso associati a una dieta ricca di calorie, zuccheri e grassi. In tutti questi casi possiamo agire per ridurre la pressione arteriosa senza dover necessariamente ricorrere ai farmaci.

Innanzitutto, è essenziale consultare un medico per rivedere la nostra alimentazione e tornare al nostro peso forma. In secondo luogo, dobbiamo iniziare a fare attività fisica regolare. Una semplice passeggiata di 30 minuti al giorno può aiutarci molto. L’esercizio fisico aiuta a migliorare la circolazione sanguigna e a ridurre lo stress, entrambi importanti per mantenere una pressione arteriosa sana.

Altri cambiamenti che possiamo apportare al nostro stile di vita includono smettere di fumare e moderare il consumo di alcol. Ridurre il consumo di sale può anche aiutare a ridurre la pressione alta. Inoltre, è importante gestire lo stress e trovare modi per rilassarsi, come la pratica di tecniche di rilassamento o l’hobby. Uno stile di vita sano e equilibrato può fare la differenza nella riduzione della pressione arteriosa.

In conclusione, la pressione alta può essere ridotta senza necessariamente ricorrere ai farmaci. È importante identificare le cause della pressione alta e apportare i cambiamenti necessari al nostro stile di vita, come una dieta equilibrata, l’esercizio fisico regolare e la gestione dello stress. Consultare sempre un medico per ricevere consigli personalizzati e monitorare i progressi. Con il giusto impegno e la determinazione, è possibile mantenere una pressione arteriosa sana e prevenire complicazioni future.

Continua a leggere su MediaTurkey: Ecco da cosa può dipendere la pressione arteriosa: cause e rimedi