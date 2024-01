ecco quali possono essere i sintomi di mancanza di questa vitamina

La vitamina B12 svolge un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento del nostro organismo. Tuttavia, negli ultimi anni si è assistito a un aumento dei casi di carenza di questa vitamina, con un numero sempre maggiore di persone colpite in tutto il mondo.

I sintomi della mancanza di vitamina B12 sono evidenti e possono manifestarsi in diversi modi. Questa vitamina è coinvolta in processi cruciali come la formazione dei globuli rossi e la salute del sistema nervoso. La carenza di vitamina B12 può avere effetti gravi sulla salute, tra cui debolezza costante, problemi di memoria, depressione e disturbi neurologici.

Anche se la vitamina B12 si trova principalmente negli alimenti di origine animale, come carne, pesce, uova e latticini, molte persone stanno vivendo una carenza di questa vitamina per diverse ragioni. Una delle cause principali è l’adozione di diete vegane e vegetariane.

Mentre queste preferenze alimentari possono essere salutari, coloro che seguono una dieta priva di prodotti di origine animale devono prestare maggiore attenzione per assicurarsi di assumere una quantità adeguata di vitamina B12 attraverso integratori o cibi fortificati. Spesso, la mancanza di consapevolezza su questa esigenza nutrizionale può portare a una carenza non riconosciuta fino a quando non compaiono sintomi evidenti.

Oltre alle preferenze alimentari, ci sono altri fattori che possono contribuire alla carenza di vitamina B12. Condizioni mediche come la gastrite atrofica, che compromette la capacità dello stomaco di assorbire la vitamina, o l’uso prolungato di farmaci come quelli per ridurre l’acidità gastrica, possono aumentare il rischio di carenza.

Un adulto ha bisogno di circa 2-2,4 mcg di vitamina B12 al giorno. Tuttavia, se si segue una dieta diversa e bilanciata, è molto improbabile sviluppare sintomi di carenza di vitamina B12. Al contrario, la carenza può essere comune nelle persone vegane e vegetariane.

Nei casi di carenza di vitamina B12, possono insorgere sintomi di un tipo di anemia chiamata “perniciosa”, caratterizzata da una produzione insufficiente di cellule del sangue. Questa condizione può manifestarsi con pallore, debolezza, stanchezza, formicolio agli arti e, nei casi più gravi, può avere effetti anche sul sistema nervoso.

Per coloro che scelgono di essere vegani o vegetariani, è consigliabile integrare la propria dieta con latti vegetali, cereali per la colazione o integratori specifici per assicurarsi un adeguato apporto di vitamina B12. È importante prestare attenzione a questa importante vitamina per garantire il corretto funzionamento del nostro organismo.

